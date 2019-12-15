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林智堅台中輔選張廖萬堅與莊競程 聚焦長照教育

2019-12-15 21:12中央社 台中15日電

新竹市長林智堅今天到台中市先與民進黨台中市立委參選人張廖萬堅陪小朋友同樂，力挺張廖萬堅推動親子議題，接著再和立委參選人莊競程掃街，盼莊競程進立院當推動長照的後盾。

林智堅下午到台中市第4選區（南屯、西屯區）立委張廖萬堅競選服務處，兩人同台一起與小朋友同樂，力挺張廖萬堅對於親子議題的支持。

林智堅表示，自己是三寶爸，相當支持總統蔡英文的0到6歲國家和你一起養小孩政策，而他和張廖萬堅對於親子教育立場都一樣，致力培養讓孩子愛上閱讀和打造孩子們運動環境，尤其張廖萬堅一手促成的西苑高中棒球隊。

林智堅接著前往第5選區（北屯、北區）立委參選人莊競程競選總部加油打氣，並陪同莊競程站在宣傳車上向民眾揮手拜票，再到黃昏市場掃街。

林智堅說，莊競程和他第一次選新竹市長時一樣，都是39歲，當時他寫下百日傳奇，短短100天內新竹市民朋友就用選票來支持他，而他也沒有讓新竹市民失望漏氣，這幾年來新竹市的改變大家都看得到。

林智堅表示，莊競程是年輕有專業的好人才，專業在醫學工程，且總統蔡英文目前在推動長照2.0政策，未來如果莊競程能夠進入國會，將會是蔡總統在推動長照政策時的最佳後盾。

林智堅2020選舉台中市立委2020選舉

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