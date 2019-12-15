親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

30多年來首次！陸駐美大使館兩人涉刺探情報 遭美驅逐

馬文君草屯競總成立 強打10年政績卻憂選情艱困

2019-12-15 19:56聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣第一選區國民黨立委馬文君今成立草屯競選總部，吸引近千人到場支持，而馬除了說之以理強打政績牌，更動之以情向群眾說明從政擔任立委的心路歷程，憂執政黨大開支票致選情艱困，盼鄉親繼續牽成且信賴，讓她在連任之路不孤單。

馬文君指出，當立委10年來光草屯就爭取中央建設經費逾30億元，從國6舊正交流道工程闢建、增設東出及西入上下匝道，到立人路、稻香路拓寬，近期更與縣府合作打造草屯手工藝智慧園區，預計引進80家廠商，增加1千個工作機會。

針對教育和校園設備則幫草屯地區學校就爭取設備資源經費達1.6億元，其中旭光高中她就爭取科學館6200萬元、多功能教學數位講桌200萬元、廚房二樓增建餐廳500萬元和射箭隊設備。

此外，馬也提到，雨水及汙水下水道興建爭取約5億元、水利署河川防洪治理超過5億元，新庄里集會所、山腳里集會所暨活動中心也都是她努力向中央爭取，爭取建設不遺餘力，更是有目共睹。

之後，馬話鋒一轉向草屯鄉親溫情喊話，她提到，10年前當選立委，第一個服務處就設在草屯，北上立院開會，每天通勤往返南投，草屯不僅是她回程首站，也是她投入立委工作3000個日子裡服務的起點，因此對草屯更是充滿情感。

馬表示，這10年她珍惜鄉親所託，全心服務也全力為草屯民眾服務，不過這次選情因「執政黨官員三不五時就下鄉到南投，還大開支票」，令她選情格外艱困，盼草屯人能用選票支持在3000個日子裡找得到人看得到人的她，也讓她不孤單。

南投縣第一選區國民黨立委馬文君今成立草屯競選總部，動之以情向群眾說明從政擔任立委...
南投縣第一選區國民黨立委馬文君今成立草屯競選總部，動之以情向群眾說明從政擔任立委的心路歷程。記者賴香珊／攝影
分享
南投縣第一選區國民黨立委馬文君今成立草屯競選總部，動之以情向群眾說明從政擔任立委...
南投縣第一選區國民黨立委馬文君今成立草屯競選總部，動之以情向群眾說明從政擔任立委的心路歷程。記者賴香珊／攝影
分享

馬文君

延伸閱讀

洪慈庸vs.楊瓊瓔 「雙英」今助選拚場

謝長廷說從未拒絕到國會報告 藍委把決議時間調...

陸軍輕戰維保超高貴 立委揭離譜內幕擋下高額維...

南投縣立委選戰／馬文君競總成立 蔡培慧邀紙風...

相關新聞

蔡英文指陳秀寶與對手已五五波 「離選上只差一點」

2019-12-15 18:01

台中環保局再開罰 中火硬拗不利綠營

2019-12-15 18:41

林智堅以自己當選竹市長例子 勉莊競程也能選上立委

2019-12-15 18:36

影／蔡英文南投慶福寺參香 5個字窺見勝選信心爆棚

2019-12-15 17:39

東豐快速道加速環評不用兩年 盧秀燕：拚任內動工

2019-12-15 17:21

蔡英文彰化拜票遭鬧場 國道收費員要求兌現承諾

2019-12-15 17:19

田間千人爌窯 小朋友玩泥巴好開心

2019-12-15 13:21

后里柑橘損3分之1 製麵、榨汁求售

2019-12-14 23:55

「真一中」爭霸 中一中1分險勝

2019-12-14 23:43

球星掉手機 派出所變粉絲會

2019-12-14 23:41

中女百歲 樂儀隊358名學姐重返17歲

2019-12-14 23:40

王惠美 接韓國瑜彰化競總主委

2019-12-14 23:23

烏金來了！漁會冠軍烏魚子也開賣

2019-12-14 22:25

西班牙石雕藝術家馬克 來台8年充滿創作能量

2019-12-14 18:45

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

暗黑停車場變人氣商場 基隆東岸商場奪台灣建築獎首獎

2019-12-14 20:28

新北歡樂耶誕城巨星雲集 侯友宜備好料慰問執勤員警

2019-12-14 21:27

金門議會搶綠地蓋大樓 上千民眾發起野餐表不滿

2019-12-15 18:34

環狀線年底通車恐生變？ 侯友宜：不會為了趕而趕

2019-12-15 11:20

戰機臨空呼嘯 航空模型嘉年華會苗栗天空好熱鬧

2019-12-15 11:52

烏金來了！漁會冠軍烏魚子也開賣

2019-12-14 22:25

冬至迎茶神 貓空豐茶祭來了

2019-12-15 07:39

蔡英文彰化拜票遭鬧場 國道收費員要求兌現承諾

2019-12-15 17:19

竹市香山那魯灣公園廣場綠美化 阿美族頭目今送祝福

2019-12-15 14:01

影／蔡英文南投慶福寺參香 5個字窺見勝選信心爆棚

2019-12-15 17:39

下車逛夜市！宜蘭礁溪觀光夜市開幕 溫泉夜市22日登場

2019-12-15 16:18

離開賽場陷桃色風波 朱木炎現身中華盃跆拳道錦標賽

2019-12-15 13:49

南迴公路拓寬 改23日全線通車

2019-12-15 00:00

影／南迴公路全線23日通車 蘇揆感性向無名英雄致謝

2019-12-15 10:34

海湧工作室被海巡感動 2個小時撿海廢近3噸

2019-12-15 17:20

打卡拍照絕佳景點 來坪林這3處騎單車還能拍美照

2019-12-15 03:47

謝俊州站台挺陳明義 柯文哲：個人交情可不穿背心才好

2019-12-15 17:35

陳其邁被問到罷韓成功會不會回鍋？ 他這麼回答

2019-12-15 19:33

跳脫藍綠 中國生產黨盧月香盼帶領金門人致富

2019-12-15 17:43

高雄反空汙大遊行5訴求 環保署上午先回應了

2019-12-15 10:31

台灣近視人口比例全球第一 這群人為上百弱勢童配眼鏡

2019-12-15 15:12

高雄反空汙遊行 民眾批：執政黨做一點就當200分

2019-12-15 17:32

基隆山藥大餐今晚登場席開百桌 10道創意料理好吃

2019-12-14 20:53

高雄反空汙遊行人數減 陳雄文：民眾應覺得空品改善

2019-12-15 17:47

鳳鼻隧道北路口 明起封閉

2019-12-15 00:00

反空汙大遊行 台電說明興達電廠20年來減排85%

2019-12-15 12:43

2019高雄反空汙大遊行登場 第三勢力候選人聲援

2019-12-15 15:12

愛情摩天輪遭卡？ 港務公司澄清

2019-12-15 00:07

中女百歲 樂儀隊358名學姐重返17歲

2019-12-14 23:40

小港機場何去何從 選將攻防

2019-12-15 00:05

影／謝龍介在宜蘭也高喊「大義滅親」 立委選票不能分

2019-12-15 18:01

愛玩橘／從肉形石到烤蚵 嘉義不一樣了

2019-12-15 00:14

好消息！教育部補助6千萬興建雲林土庫鎮立聯合幼兒園

2019-12-15 13:51

打破偏見盼社會重視 大學生辦「辦桌」邀街友圍爐

2019-12-15 16:45

后里柑橘損3分之1 製麵、榨汁求售

2019-12-14 23:55

蔡英文指陳秀寶與對手已五五波 「離選上只差一點」

2019-12-15 18:01

「真一中」爭霸 中一中1分險勝

2019-12-14 23:43

與金牌國手齊站 侯友宜不服輸：我路邊撿過鐵牌

2019-12-15 12:36

工作梯搭鵲橋 「最美女工頭」嫁了

2019-12-14 23:44

蔡沐霖騎單車掃街盼創「騎蹟」 鄭文燦籲票投雙蔡護台

2019-12-14 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top