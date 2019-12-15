馬文君草屯競總成立 強打10年政績卻憂選情艱困

南投縣第一選區國民黨立委馬文君今成立草屯競選總部，吸引近千人到場支持，而馬除了說之以理強打政績牌，更動之以情向群眾說明從政擔任立委的心路歷程，憂執政黨大開支票致選情艱困，盼鄉親繼續牽成且信賴，讓她在連任之路不孤單。

馬文君指出，當立委10年來光草屯就爭取中央建設經費逾30億元，從國6舊正交流道工程闢建、增設東出及西入上下匝道，到立人路、稻香路拓寬，近期更與縣府合作打造草屯手工藝智慧園區，預計引進80家廠商，增加1千個工作機會。

針對教育和校園設備則幫草屯地區學校就爭取設備資源經費達1.6億元，其中旭光高中她就爭取科學館6200萬元、多功能教學數位講桌200萬元、廚房二樓增建餐廳500萬元和射箭隊設備。

此外，馬也提到，雨水及汙水下水道興建爭取約5億元、水利署河川防洪治理超過5億元，新庄里集會所、山腳里集會所暨活動中心也都是她努力向中央爭取，爭取建設不遺餘力，更是有目共睹。

之後，馬話鋒一轉向草屯鄉親溫情喊話，她提到，10年前當選立委，第一個服務處就設在草屯，北上立院開會，每天通勤往返南投，草屯不僅是她回程首站，也是她投入立委工作3000個日子裡服務的起點，因此對草屯更是充滿情感。