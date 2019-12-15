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羽球年終賽／遭陳雨菲逆轉 戴資穎將讓出球后

蔡英文指陳秀寶與對手已五五波 「離選上只差一點」

2019-12-15 18:01聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

民進黨「護國會、保台灣」中央助選團今天下午在福興工業區旁開講，總統蔡英文、民進黨主席卓榮泰也都到場，卓榮泰形容彰化縣現有的三名立委猶如在棒球壘包上，等待陳秀寶勝選打出「全壘打」；蔡英文也強調，彰化往年就是選戰最關鍵的地區，而陳秀寶與對手的民調已經很接近，只要支持者願意出來投票，就很有可能勝選。

今天下午的「護國會、保台灣」大會，民進黨四名立委候選人都到場，總統蔡英文逐一介紹、推薦之外，也強調這四名候選人都是老實、勤懇、專業和清白的候選人，值得鄉親的信賴和託付。蔡英文再次說到，2016年她當選總統的時候，台灣是亞洲四小龍最後一名，經過四年蔡政府努力之下，台灣已經重回亞洲四小龍之首，未來也會有更多長照預算、育兒津貼預算以及減稅政策，不僅照顧老年人、小朋友，也照顧年輕人。

卓榮泰則提到，陳秀寶說她會是「五星級」的問政，就是產業要振興、發展要創新、照顧要用心、文創要齊心、交通要革新。卓榮泰還說，國民黨這次很看不起彰化，提名的是全台選區內最有問題的，有前科、有重大刑案的或是家族政治，這都不符合時代潮流，他甚至還將歌曲的歌詞改編成「如果能夠把吳斯懷變沒有」，但他也說，要讓國民黨不分區立委名額不到四名，太困難了，但選民可以讓彰化縣內四名民進黨立委候選人都當選，希望台下的支持者都可以鼓勵在外的孩子回鄉投票。

總統蔡英文今天到彰化福興工業區旁參加「護國會，保台灣」大會，台下選民相當熱情。記...
總統蔡英文今天到彰化福興工業區旁參加「護國會，保台灣」大會，台下選民相當熱情。記者凌筠婷／攝影
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總統蔡英文今天到彰化福興工業區旁參加「護國會，保台灣」大會，力挺彰化縣內四名民進...
總統蔡英文今天到彰化福興工業區旁參加「護國會，保台灣」大會，力挺彰化縣內四名民進黨立委候選人。記者凌筠婷／攝影
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民進黨蔡英文卓榮泰2020選舉彰化縣立委2020選舉

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