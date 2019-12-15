蔡英文指陳秀寶與對手已五五波 「離選上只差一點」

民進黨「護國會、保台灣」中央助選團今天下午在福興工業區旁開講，總統蔡英文、民進黨主席卓榮泰也都到場，卓榮泰形容彰化縣現有的三名立委猶如在棒球壘包上，等待陳秀寶勝選打出「全壘打」；蔡英文也強調，彰化往年就是選戰最關鍵的地區，而陳秀寶與對手的民調已經很接近，只要支持者願意出來投票，就很有可能勝選。

今天下午的「護國會、保台灣」大會，民進黨四名立委候選人都到場，總統蔡英文逐一介紹、推薦之外，也強調這四名候選人都是老實、勤懇、專業和清白的候選人，值得鄉親的信賴和託付。蔡英文再次說到，2016年她當選總統的時候，台灣是亞洲四小龍最後一名，經過四年蔡政府努力之下，台灣已經重回亞洲四小龍之首，未來也會有更多長照預算、育兒津貼預算以及減稅政策，不僅照顧老年人、小朋友，也照顧年輕人。