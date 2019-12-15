親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

怕時間太趕！歐盟打算繞過強生 延長英國脫歐過渡期

羽球年終賽／遭陳雨菲逆轉 戴資穎將讓出球后

影／蔡英文南投慶福寺參香 5個字窺見勝選信心爆棚

2019-12-15 17:39聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

蔡英文總統今下鄉到南投縣為立委候選人陳癸佑、蔡培慧輔選，與蔡直播大啖菜頭粿、滷豆干等小吃，參加耶誕市集；而陪陳到慶福寺參香贈匾時大打政績牌，而廟方邀她勝選後過年來發紅包，蔡一句「現在就來排」足見對明年勝選信心爆棚。

蔡指出，政府過去這幾年很拚，台灣經濟現在穩定成長，未像其他國家受國際局勢起伏，甚至重回四小龍之首，就是穩定執政才能經濟穩定成長，國家收入有增加就能用來照顧人民，青年加薪減稅，長照則照顧老人家在家中或社區在地養老。

而除把老人家照顧好，同時政府也照顧0至6歲的小朋友，目前一年600億元照顧幼兒，之後將增加至1000億元，年輕人負擔減輕，也就能安心打拚事業，所以未來4年持續加碼照顧長輩和小朋友，且讓經濟穩定給青年安居樂業的環境。

蔡也強調，蔡英文當總統，國家主權一定守得住，國防、外交都會持續進步，國防會更強，在國際上幫助我們的朋友會越來越多，未來4年讓台灣更好、更強也更幸福，懇求民眾要支持蔡賴配，政黨票也要投給民進黨，國會過半才好做事。

蔡英文說，民進黨不分區名單有多元族群、社會價值性理想、經驗豐富的政治老手或戰將等當代表，因此這張名單很能向民眾交代；此外，也大讚陳是「台灣戰警」，過去是保衛社會的警察，進入國會後就是保護台灣的戰警，希望鄉親支持。

此外，蔡也頒贈匾額「護國佑民」給慶福寺，主委曾明炘則邀蔡連任後的農曆年來發紅包，曾表示，希望小英總統在初一至初五期間能排1天來廟裡發紅包分享連任喜氣；蔡則勝券在握立刻回覆，「現在就來排（時間），初一到十五都可以。」

蔡英文總統（左4）今到南投縣陪立委候選人陳癸佑（左3）到慶福寺參香，並贈匾「護國...
蔡英文總統（左4）今到南投縣陪立委候選人陳癸佑（左3）到慶福寺參香，並贈匾「護國佑民」給慶福寺。記者賴香珊／攝影
分享
蔡英文總統（左2）今到南投縣陪立委候選人陳癸佑（右2）到慶福寺參香贈匾，也大打政...
蔡英文總統（左2）今到南投縣陪立委候選人陳癸佑（右2）到慶福寺參香贈匾，也大打政績牌。記者賴香珊／攝影
分享
蔡英文總統（中）今到南投縣陪立委候選人陳癸佑（右）到慶福寺參香贈匾，也大打政績牌...
蔡英文總統（中）今到南投縣陪立委候選人陳癸佑（右）到慶福寺參香贈匾，也大打政績牌。記者賴香珊／攝影
分享
蔡英文總統（左2）今下鄉到南投輔選，當地慶福寺邀她年後勝選來發紅包，蔡回「現在就...
蔡英文總統（左2）今下鄉到南投輔選，當地慶福寺邀她年後勝選來發紅包，蔡回「現在就來排」對勝選信心十足。記者賴香珊／攝影
分享
蔡英文總統今今到南投縣陪立委候選人陳癸佑（左3）到慶福寺參香，現場支持。記者賴香...
蔡英文總統今今到南投縣陪立委候選人陳癸佑（左3）到慶福寺參香，現場支持。記者賴香珊／攝影
分享
蔡英文總統（右2）今到南投輔選，當地慶福寺邀年後勝選來發紅包，蔡回「現在就來排」...
蔡英文總統（右2）今到南投輔選，當地慶福寺邀年後勝選來發紅包，蔡回「現在就來排」對勝選信心十足。記者賴香珊／攝影
分享

蔡英文2020選舉2020選舉南投縣立委

延伸閱讀

蔡英文彰化拜票遭鬧場 國道收費員要求兌現承諾

男子發傳單指蔡英文為「共狗」 民進黨屏東黨部...

參香掃街力挺鄭運鵬 游錫堃：國會過半蔡英文才...

影／足球派對嘉年華 蔡英文下場踢足球玩遊戲

相關新聞

蔡英文指陳秀寶與對手已五五波 「離選上只差一點」

2019-12-15 18:01

台中環保局再開罰 中火硬拗不利綠營

2019-12-15 18:41

林智堅以自己當選竹市長例子 勉莊競程也能選上立委

2019-12-15 18:36

東豐快速道加速環評不用兩年 盧秀燕：拚任內動工

2019-12-15 17:21

蔡英文彰化拜票遭鬧場 國道收費員要求兌現承諾

2019-12-15 17:19

田間千人爌窯 小朋友玩泥巴好開心

2019-12-15 13:21

后里柑橘損3分之1 製麵、榨汁求售

2019-12-14 23:55

「真一中」爭霸 中一中1分險勝

2019-12-14 23:43

球星掉手機 派出所變粉絲會

2019-12-14 23:41

中女百歲 樂儀隊358名學姐重返17歲

2019-12-14 23:40

王惠美 接韓國瑜彰化競總主委

2019-12-14 23:23

烏金來了！漁會冠軍烏魚子也開賣

2019-12-14 22:25

西班牙石雕藝術家馬克 來台8年充滿創作能量

2019-12-14 18:45

偏鄉學童受邀「元大幸福日」 提前歡度耶誕

2019-12-14 14:15

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

暗黑停車場變人氣商場 基隆東岸商場奪台灣建築獎首獎

2019-12-14 20:28

新北歡樂耶誕城巨星雲集 侯友宜備好料慰問執勤員警

2019-12-14 21:27

環狀線年底通車恐生變？ 侯友宜：不會為了趕而趕

2019-12-15 11:20

烏金來了！漁會冠軍烏魚子也開賣

2019-12-14 22:25

戰機臨空呼嘯 航空模型嘉年華會苗栗天空好熱鬧

2019-12-15 11:52

冬至迎茶神 貓空豐茶祭來了

2019-12-15 07:39

蔡英文彰化拜票遭鬧場 國道收費員要求兌現承諾

2019-12-15 17:19

高雄夢時代大氣球遊行 親子同樂

2019-12-14 19:40

竹市香山那魯灣公園廣場綠美化 阿美族頭目今送祝福

2019-12-15 14:01

金門議會搶綠地蓋大樓 上千民眾發起野餐表不滿

2019-12-15 18:34

影／蔡英文南投慶福寺參香 5個字窺見勝選信心爆棚

2019-12-15 17:39

離開賽場陷桃色風波 朱木炎現身中華盃跆拳道錦標賽

2019-12-15 13:49

影／南迴公路全線23日通車 蘇揆感性向無名英雄致謝

2019-12-15 10:34

南迴公路拓寬 改23日全線通車

2019-12-15 00:00

打卡拍照絕佳景點 來坪林這3處騎單車還能拍美照

2019-12-15 03:47

高雄反空汙大遊行5訴求 環保署上午先回應了

2019-12-15 10:31

台灣近視人口比例全球第一 這群人為上百弱勢童配眼鏡

2019-12-15 15:12

下車逛夜市！宜蘭礁溪觀光夜市開幕 溫泉夜市22日登場

2019-12-15 16:18

反空汙大遊行 台電說明興達電廠20年來減排85%

2019-12-15 12:43

愛情摩天輪遭卡？ 港務公司澄清

2019-12-15 00:07

謝俊州站台挺陳明義 柯文哲：個人交情可不穿背心才好

2019-12-15 17:35

鳳鼻隧道北路口 明起封閉

2019-12-15 00:00

2019高雄反空汙大遊行登場 第三勢力候選人聲援

2019-12-15 15:12

基隆山藥大餐今晚登場席開百桌 10道創意料理好吃

2019-12-14 20:53

中女百歲 樂儀隊358名學姐重返17歲

2019-12-14 23:40

小港機場何去何從 選將攻防

2019-12-15 00:05

愛玩橘／從肉形石到烤蚵 嘉義不一樣了

2019-12-15 00:14

跳脫藍綠 中國生產黨盧月香盼帶領金門人致富

2019-12-15 17:43

「真一中」爭霸 中一中1分險勝

2019-12-14 23:43

好消息！教育部補助6千萬興建雲林土庫鎮立聯合幼兒園

2019-12-15 13:51

高雄反空汙遊行人數減 陳雄文：民眾應覺得空品改善

2019-12-15 17:47

與金牌國手齊站 侯友宜不服輸：我路邊撿過鐵牌

2019-12-15 12:36

打破偏見盼社會重視 大學生辦「辦桌」邀街友圍爐

2019-12-15 16:45

后里柑橘損3分之1 製麵、榨汁求售

2019-12-14 23:55

蔡沐霖騎單車掃街盼創「騎蹟」 鄭文燦籲票投雙蔡護台

2019-12-14 23:35

工作梯搭鵲橋 「最美女工頭」嫁了

2019-12-14 23:44

高雄反空汙遊行 民眾批：執政黨做一點就當200分

2019-12-15 17:32

美濃心樂園開園 6大裝置藝術邀大家「揪愛」來放閃

2019-12-14 14:22

球星掉手機 派出所變粉絲會

2019-12-14 23:41

新北耶誕城巨星演唱會塞爆 蕭敬騰壓軸

2019-12-14 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top