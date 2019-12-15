影／蔡英文南投慶福寺參香 5個字窺見勝選信心爆棚

蔡英文總統今下鄉到南投縣為立委候選人陳癸佑、蔡培慧輔選，與蔡直播大啖菜頭粿、滷豆干等小吃，參加耶誕市集；而陪陳到慶福寺參香贈匾時大打政績牌，而廟方邀她勝選後過年來發紅包，蔡一句「現在就來排」足見對明年勝選信心爆棚。

蔡指出，政府過去這幾年很拚，台灣經濟現在穩定成長，未像其他國家受國際局勢起伏，甚至重回四小龍之首，就是穩定執政才能經濟穩定成長，國家收入有增加就能用來照顧人民，青年加薪減稅，長照則照顧老人家在家中或社區在地養老。

而除把老人家照顧好，同時政府也照顧0至6歲的小朋友，目前一年600億元照顧幼兒，之後將增加至1000億元，年輕人負擔減輕，也就能安心打拚事業，所以未來4年持續加碼照顧長輩和小朋友，且讓經濟穩定給青年安居樂業的環境。

蔡也強調，蔡英文當總統，國家主權一定守得住，國防、外交都會持續進步，國防會更強，在國際上幫助我們的朋友會越來越多，未來4年讓台灣更好、更強也更幸福，懇求民眾要支持蔡賴配，政黨票也要投給民進黨，國會過半才好做事。

蔡英文說，民進黨不分區名單有多元族群、社會價值性理想、經驗豐富的政治老手或戰將等當代表，因此這張名單很能向民眾交代；此外，也大讚陳是「台灣戰警」，過去是保衛社會的警察，進入國會後就是保護台灣的戰警，希望鄉親支持。