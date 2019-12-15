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台中環保局再開罰 中火硬拗不利綠營

2019-12-15 18:41台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

中火堅要依前朝的核可量與前朝誤繕的文作為減煤四成標準，如同在為綠營反輔選。（ph...
中火堅要依前朝的核可量與前朝誤繕的文作為減煤四成標準，如同在為綠營反輔選。（photo by 台中市政府新聞局）
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中火堅持用煤量要以核可量計算，台中市環保局再開罰！環保局於14日再針對中火全年用煤量超標開出第2張罰單600萬元；但台電高層依舊堅持說，按前朝核可的標準，用煤量可達1600萬噸，而今年實際用煤量已低於1300萬噸，不應受罰。但一般認為台電中火的反應，猶如為執政黨反輔選。

中火堅採前朝標準

台中市管制生煤自治條例於105年1月發布時早就訂定，中火應在4年內減煤4成。但內文規定不清，直到去年九合一選舉前，林佳龍時期的環保局忽然發布中火減煤4成是按核可量2100萬噸計算，而非按自治條例公布當時實際最高使用量1800多萬噸計算；此一宣布，讓台中環保團體大感不滿。

台電日前並舉出台中市政府於106年10月發給中火9號機的操作許可證，上面載明「自109年1月26日起應減少全廠生煤用量百分之四十」，以此反駁台中市政府出爾反爾。

前朝的文拗燕朝官

然而在林佳龍時代，市府也信誓旦旦要中火四年內減4成；豈有又在106年自己任內所核發的許可證上寫「自109年1月起」才要減4成；這如果不是蓄意欺騙、刻意放水中火，不就是「誤繕」嗎？新任環保局長發文表示那是誤繕，並說「至109年1月前」就應完成減煤4成；以「誤繕」之名，可說是給前朝很大面子了。

中火不斷的拿前朝的「核可量」規定及「誤繕」的公文，硬要盧時代的環保局吞下去；問題是，中部民眾能接受嗎？中火至今仍不斷要硬拗新增100多萬噸的燃煤量，如同是在幫綠營反輔選，恐不利大選選情。

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中火台中市台電

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