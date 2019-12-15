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蔡英文彰化拜票遭鬧場 國道收費員要求兌現承諾

2019-12-15 17:19聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

民進黨總統候選人蔡英文今天下午3時許，來到彰化縣和美鎮鎮興宮參拜，當致詞結束，正要高呼「凍蒜」之際，突然人群有多人高喊「解決國道案」、「蔡英文出來面對」，蔡英文雖然有點錯愕，但未受驚嚇，而引來台下騷動，維安人員立即將鬧場者迅速架離現場，蔡英文依程序完成後，驅車離去。

到場鬧場的是兩女一男國道收費者自救會成員，他們抗議蔡英文未依照白紙黑字的承諾，給付供他們資遣費，卻要他們打行政訴訟，而蔡英文卻聲稱她解決上任政府沒有解決的國道收費員資遣問題，還做為政績，害他們要著蔡英文的行程跑，要蔡英文出來面對，解決國道收費員資遣案。

當蔡總統參拜神明後，下來廣場致詞，人群即圍攏過來，這三名前國道收費員「藏在」人群中，距蔡英文總統不到十公尺，在鎮興宮主委、民進黨第一選區立委候選人陳秀寶及蔡英文總統致詞結束後，司儀依程序，正要高呼「凍蒜」之際，突然這三人拉起橘色抗議服飾，並高喊「解決國道案」、「蔡英文出來面對」。

這時，維安人員立即衝上去，將三人架離現場，拉扯之間，板凳翻倒，但他們依舊高喊不斷，還與維安人員起了口角，引來會場大亂，有人還大聲斥責他們，表示那是前朝的事，關蔡英文什麼事，要他們離開。

蔡英文雖然臉色沈重，但司儀仍依程序完成高呼「凍蒜」口號，維安人員則更加嚴密保護蔡英文，避免再受驚擾，最後在維安人員層層戒護下，趕到下個行程，到福興鄉參加立委候選人陳秀寶

民進黨總統候選人蔡英文今天下午到彰化縣和美鎮鎮興宮參拜，遭國道收費員自救會成員鬧...
民進黨總統候選人蔡英文今天下午到彰化縣和美鎮鎮興宮參拜，遭國道收費員自救會成員鬧場，維安人員迅速將抗議者架離。記者劉明岩／攝影
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民進黨總統候選人蔡英文今天下午到彰化縣和美鎮鎮興宮參拜，遭國道收費員自救會成員鬧...
民進黨總統候選人蔡英文今天下午到彰化縣和美鎮鎮興宮參拜，遭國道收費員自救會成員鬧場，維安人員迅速將抗議者架離。記者劉明岩／攝影
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民進黨總統候選人蔡英文今天下午到彰化縣和美鎮鎮興宮參拜，遭國道收費員自救會成員鬧...
民進黨總統候選人蔡英文今天下午到彰化縣和美鎮鎮興宮參拜，遭國道收費員自救會成員鬧場，維安人員迅速將抗議者架離。記者劉明岩／攝影
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民進黨總統候選人蔡英文今天下午到彰化縣和美鎮鎮興宮參拜，遭國道收費員自救會成員鬧...
民進黨總統候選人蔡英文今天下午到彰化縣和美鎮鎮興宮參拜，遭國道收費員自救會成員鬧場。記者劉明岩／攝影
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