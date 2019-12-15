田間千人爌窯 小朋友玩泥巴好開心

今天上午在彰化縣大村鄉平和社區著名的「雙心池塘」旁，有一場熱鬧的「千人爌窯」活動，恰巧遇上天氣溫暖又晴朗的周末，許多民眾攜家帶眷前往參加，小朋友們開心地在田間奔跑，動手挖起田裡的土塊搭成土窯，參與民眾表示，帶著孩子來參加這樣的活動，「好像回到童年」。

今天上午大村鄉平和社區很熱鬧，上千人在田間奔跑，一座一座土窯考驗著各組人馬的功力，有些人的土窯搭得又高又圓，也有些人搭得較平扁，在搭窯之前，社區志工協助先將ㄇ形鐵條打入田間當作支架，其他人從田間鏟起一團團土塊搭在四周，不時還要搭進木條作為支撐固定，很多人一邊搭、一邊互相比較，開玩笑說：「這就看得出來有沒有童年」。

陳小姐帶著兩個孩子和鄰居一起來參加，她說現在的孩子比較少有機會能爌窯，加上今天天氣又溫暖，剛好可以讓孩子多接觸田間，覺得這種活動對孩子很好，小朋友們能理直氣壯地玩泥土、弄髒衣服，也都很開心。

縣長王惠美很肯定平和社區的努力，不但有關懷據點來關懷在地長者、推動社區服務之外，也結合地方的特色景點「雙心池塘」來辦活動，志工也很社情分享在地特色菜餚，展現在地人情味。