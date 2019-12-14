張瀚天14、15日花壇、芬園後援會 親子喝下午茶看電影

彰化縣立委第二選區國民黨候選人張瀚天14、15日在花壇、芬園成立後援會，改以「瀚我一起DIY 耶誕FUN電影」茶會方式進行，讓親子同樂一起喝下午茶、射飛機、看蚊子電影院，溫馨交流，也舒緩選舉緊繃氣氛。

張瀚天表示，現在不管支持哪一個陣營，不免都會情緒波動，而有選舉症候群，為了紓解這種緊張情緒，才想到以輕鬆方式舉辦下午茶會，讓大家以輕鬆、愉悅的心情來喝喝下午茶、話家常，也讓小朋友們有歡樂假日活動，大人小孩一起相揪看「玩具總動員4」。

張瀚天也童心大發，跟小朋友一起玩起製作叉奇、紙飛機，比看看誰射得最遠，前三名還有耶誕手環當獎品。