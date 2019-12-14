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烏金來了！漁會冠軍烏魚子也開賣

2019-12-14 22:25聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

烏魚來了！每年烏魚大約冬至前後就會到彰化沿海，彰化縣線西漁民這2天開始豐收烏魚， 捕獲滿滿烏金，彰化區漁會秘書洪一平表示，漁會冠軍烏魚子也開賣了，價格 和去年一樣。

洪一平說，這2天烏魚已出現在彰化沿海，線西漁民今天就捕了約4000尾烏魚，烏魚價格每尾約350元，不只有烏魚卵，烏魚也可做烏魚米粉等料理。

彰化區漁會今年烏魚子和去年價格一樣，8兩二付裝一盒1300元起，最高16兩二付裝一盒3700元。

這兩天烏魚已出現在彰化沿海，線西漁民今天就捕了約4000尾烏魚，不只有烏魚卵，烏...
這兩天烏魚已出現在彰化沿海，線西漁民今天就捕了約4000尾烏魚，不只有烏魚卵，烏魚也可做烏魚米粉等料理。圖／彰化區漁會提供
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烏魚來了!每年烏魚大約冬至前後就會到彰化沿海，彰化縣線西漁民這兩天開始豐收烏魚，...
烏魚來了!每年烏魚大約冬至前後就會到彰化沿海，彰化縣線西漁民這兩天開始豐收烏魚， 捕獲滿滿烏金。圖／彰化區漁會提供
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漁民冬至

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