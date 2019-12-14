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台中市府再開中火罰單600萬 環保局：法理都站得住腳

2019-12-14 16:37聯合報 記者游振昇／台中即時報導

台中市政府今天開出第二張罰單，針對台中電廠生煤超量使用、違反「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」的規定，今天稽查後開出600萬元罰鍰，環保局表示，自治條例在104年市議會召開聽證會、和市議會通過的條文內容，都要求台中電廠應在4年內減少生煤使用量4成，已給予台電4年時間，中火的許可證也明確要求，須配合自治條例4年減少生煤使用量4成規定，環保局強調法理上都站得住腳，絕非台電公司所述有適法性的問題。

環保局指出，台電老是用需負擔發電義務為由，威脅中部人不得減少台中電廠的生煤，台中電廠已矗立在台中近27年，中電北送的情形每年發生，在中部人頻頻發聲後，有了管制生煤自治條例，啟動及落實台中電廠減煤的工作，才改變中電北送的情事，中部人已經承受了1/4世紀的負荷。

中部7縣市首長日前也表示，堅決反對中火有額外10%的容許操作量，也支持台中市政府落實自治條例減煤的立場。環保局表示，請台電檢視「生煤使用許可證」，以及「生煤、石油焦或其他易致空氣污染之物質販賣或使用許可證管理辦法」，有沒有10%的容許操作量？環保署解釋函也支持，生煤是可控制條件，無10%的容許誤差，請台電在冰冷法條外，多聽聽「中部人熱騰騰的感受」，中市府已明確表示無10%額外容許操作量的立場。

環保局表示，第二張罰單再給台電公司改善期至12月23日中午，也呼籲中火，尊重市議會所通過台中市管制生煤自治條例的規定，於限期改善期間內，妥善進行電力調度。

台中市環保局今天再對中火開出罰單600萬元，環保局說開罰的法理的站得住腳。圖／台...
台中市環保局今天再對中火開出罰單600萬元，環保局說開罰的法理的站得住腳。圖／台中市環保局提供
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