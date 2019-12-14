睡覺也能拿來比賽？睡床上睡草地上拿獎品…相揪來睏！

國外有森林睡覺大賽，國內羽絨寢具用品業者近期舉辦睡覺大賽，分室內賽、戶外賽，業者在臉書「Q-Tace.旅行的溫度」號召網友參與，不但要比比誰睡得深沈，還要比誰的睡相最「醜怪」、最奇特，有睡美人，睡醜人等獎項，有羽絨被、頂級Villa住宿一晚，掃地機器人、氣炸鍋等等獎項，網友反應熱烈，有的互相連結「相揪來睏！」、「我光宗耀祖的時候到了」、「睡眠學習法該重出江湖了」。

「Qtace 旅行的溫度」是國內以生產羽絨衣、被、睡袋、羽毛枕等羽絨寢具用品大廠。業者說，現代人壓力大，為鼓勵民眾睡好覺讓身體好好休息，舉辦睡覺大賽，室內賽從本月1日起在台中一中商圈的一中旅遊案內所2樓登場，一天分四個時段，讓參賽者躺床45分鐘比賽，已吸引逾百人參賽；戶外賽本月22日在苗栗自然圈農場草地舉辦百人睡覺大賽，屆時草地鋪起瑜珈墊當比賽場地，目前報名逾七成。

Qtace旅行的溫度行銷經理鍾憶萱說，規則很簡單，比誰睡得平穩，要報名費，含贈QTACE羽毛枕、助眠眼罩等，希望鼓勵民眾親近自然、靠近森林、注重睡眠，讓身心靈健康助好眠，戶外賽當天在自然圈農場還有森林市集、摘採有機蔬菜、採草莓等活動，參賽者睡飽後還可以活絡筋骨，相當有趣的一日活動。

鍾憶萱指出，進行中的室內賽逾百人參賽，花招百出，有的自帶睡衣、自己習慣的枕頭來睡，還有聽星座周報、做瑜珈、聽佛經助眠，也有的累了一整天來睡，就是要拚拚看誰睡的最深沈，主辦單位還加碼趣味版的比睡相，，有睡美人，睡醜人等獎項，鼓勵大家睡好覺。