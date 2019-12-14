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南投縣玉山獎 簡銘山、林廣分獲美術、文學貢獻獎榮耀

2019-12-14 12:57聯合報 記者江良誠／南投即時報導

南投縣玉山文學獎、美術獎和竹藝產品開發競賽今天上午頒獎，玉山美術貢獻獎由書法名家簡銘山榮膺，文學貢獻獎則由作家林廣（吳啟銘）獲得，表揚他們身耕藝術文化和文學寫作教育，為南投縣培育更多美術和作家。

南投的文學、藝術創作人口眾多，1998年起舉辦全國性的文學創作徵件、2000年起舉辦藝術創作徵件比賽，邀請各方高手共襄盛舉，經過多年的努力，南投縣玉山文學獎、美術獎已成為全國高知名度的文學、藝術獎項。

今年玉山獎美術貢獻獎由簡銘山獲得，曾擔任南投縣書法學會理事長，創新多元教學，深耕藝術文化教育，並把所學薪傳於後輩，不遺餘力，今年美術徵選類別有油畫、水墨膠彩、水彩、書法篆刻、工藝及攝影六類。

文學獎徵選共收到204件。作家林廣現於弘明中學擔任寫作課教師，每周不辭辛勞返鄉為提升南投中學生之文學素養及寫作能力而盡心，奉獻時間及精力於現代詩之推廣，還在網路社群開闢現代詩創作數位教學與研討，指導散文與新詩的欣賞與創作，在文學發展推廣不遺餘力，為台灣文學發展深具貢獻，實至名歸。文學創作獎徵選分5類：新詩、散文、短篇小說、古典詩和報導文學。

南投縣玉山文學獎得獎名單：

新詩首獎：蔡凱文；優選：丁威仁、紀明宗、余宣霈。

散文首獎：陳勗冠；優選：林芸、張舜忠、林郁茗。

古典詩首獎：林文龍；優選：簡帥文、王朝献、許淑雯。

短篇小說首獎：何敏誠；優選：陳宏志、陳韋任、洪碩鴻。

報導文學首獎：楊語芸；優選：簡婉裁、林明宏、黃瑞奇。

南投縣玉山美術獎得獎名單：

攝影類首獎張毅生，優選林美智、鄭麗華，佳作陳守國、鄭建國，入選柯喬福等61位。

水墨膠彩類首獎王秋香，優選林當歸、許文德，佳作陳建焜、黃英添，入選王伯雄等49位。

水彩類首獎湯双進，優選廖學聰、鍾親沛，佳作王嘉演、蕭碧蝦，入選申學彥等29位。

油畫類類首獎邵文鳳，優選陳慧如、朱慧芬，佳作陳秀玉、張瓊瑜，入選朱魏儷緽等56位。

工藝類首獎吳素梅，優選賴啟源、鄭銘梵，佳作、雷安平、林智斌，入選張政邦等37位。

書法篆刻類首獎紀冠地，優選涂錦進、邵楓閔，佳作姚思如、葉修宏，入選吳宏禧等44位。

竹藝是南投縣最具特色之文化產業，縣政府為鼓勵竹藝業者創新及研發，讓竹藝兼具藝術化及生活化，並同時提倡環保之竹材走入生活，舉辦「竹藝產品開發競賽」，藉由發揮創意並融入生活美學新思維，展現現代工藝實用價值，以提升竹藝競爭力，成為最夯的文創產品。　　

竹藝產品開發競賽獎得獎名單：

首獎1名由林淑君、李慧珍共同創作作品「宇宙」榮獲。

優選2名由鄭宇莉作品「藏花」及許銘珊作品「靜謐星球」獲得。

佳作由徐雅鈴作品「竹荷包」，林琮棋、林韋辰共同作品「茶音竹韻」、曾佳儀作品「烏列爾Uriel」分別獲選，其他入選作品共計30件。

書法名家簡銘山推廣美術教育不遺餘力，獲得南投縣玉山美術獎貢獻獎。圖／南投文化局提...
書法名家簡銘山推廣美術教育不遺餘力，獲得南投縣玉山美術獎貢獻獎。圖／南投文化局提供
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南投玉山文學由作家林廣榮獲文學貢獻獎。圖／南投文化局提供
南投玉山文學由作家林廣榮獲文學貢獻獎。圖／南投文化局提供
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南投縣玉山獎頒獎，文壇和藝術家老中青齊聚，文化傳承意味濃厚。圖／南投文化局提供
南投縣玉山獎頒獎，文壇和藝術家老中青齊聚，文化傳承意味濃厚。圖／南投文化局提供
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玉山攝影

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