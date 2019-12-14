台灣長照人才品管學會成立 推動照服員證照化、分級化

長照2.0國家政策上路，長照人才需求增加，其中需求量最大的是照服員，但目前因為照服員的培養過程不一，素質備受挑戰，第一個以照顧服務員權益為主的「台灣長照人才品管學會」今天在彰化成立，將推動照服員訓練制度化、證照化，並將能力分級以提升品質，希望有助照服員變成有前景、有價值的工作。

學會今天在彰化醫院成立外，也舉辦「108年邁向長照人才培育新世代研討會」，2百位產官學人士參與，長照司司長祝健芳表示，目前全台有4萬多名照服員，從2017年至今居服員人數已經成長42%，但與高齡化速度相比還要加快腳步，各地還是有人力不足的問題，未來還需要政府和學會努力。

台灣長照人才品管學會發起人彰化醫院院長謝文淮表示，照服員是代表病人家屬照顧病人，應該要將照服員定位為「具有專業技能的家屬代表」，肯定他們的工作專業度。

長照的照顧服務員需求量雖大，但品質長期被質疑，學會將成為照服員與政府之間的溝通橋梁，推動照服員訓練制度化、證照化，提高素質，並實施能力分級，例如級別高者可進行幫人抽痰等行為，讓照服員感受到工作的價值感，長照體系才能永續發展。