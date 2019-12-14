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台灣長照人才品管學會成立 推動照服員證照化、分級化

2019-12-14 12:32聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

長照2.0國家政策上路，長照人才需求增加，其中需求量最大的是照服員，但目前因為照服員的培養過程不一，素質備受挑戰，第一個以照顧服務員權益為主的「台灣長照人才品管學會」今天在彰化成立，將推動照服員訓練制度化、證照化，並將能力分級以提升品質，希望有助照服員變成有前景、有價值的工作。

學會今天在彰化醫院成立外，也舉辦「108年邁向長照人才培育新世代研討會」，2百位產官學人士參與，長照司司長祝健芳表示，目前全台有4萬多名照服員，從2017年至今居服員人數已經成長42%，但與高齡化速度相比還要加快腳步，各地還是有人力不足的問題，未來還需要政府和學會努力。

台灣長照人才品管學會發起人彰化醫院院長謝文淮表示，照服員是代表病人家屬照顧病人，應該要將照服員定位為「具有專業技能的家屬代表」，肯定他們的工作專業度。

長照的照顧服務員需求量雖大，但品質長期被質疑，學會將成為照服員與政府之間的溝通橋梁，推動照服員訓練制度化、證照化，提高素質，並實施能力分級，例如級別高者可進行幫人抽痰等行為，讓照服員感受到工作的價值感，長照體系才能永續發展。

過去一般民眾對照服員認知大都是年紀偏大，找不到其他工作，社會地位與薪資都不高的人才從事的職業，謝文淮說，2年前他調高彰化醫院照服員薪資，要求他們再實習，也與南投五育高中長照科合作，今年9名剛18歲的畢業生投入醫院照服員工作，他們將在校所學的技能帶入職場，為照服市場帶來衝擊，提升了照護品質，這些都是逐步提升照服員品質的腳步。

彰化醫院已有18歲長照科畢業生擔任照服員。圖／彰化醫院提供
彰化醫院已有18歲長照科畢業生擔任照服員。圖／彰化醫院提供
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第一個以照顧服務員權益為主的「台灣長照人才品管學會」今天在彰化成立。記者林敬家／...
第一個以照顧服務員權益為主的「台灣長照人才品管學會」今天在彰化成立。記者林敬家／攝影
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「台灣長照人才品管學會」今天在彰化成立，產官學界參與研討會。記者林敬家／攝影
「台灣長照人才品管學會」今天在彰化成立，產官學界參與研討會。記者林敬家／攝影
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第一個以照顧服務員權益為主的「台灣長照人才品管學會」今天在彰化成立。記者林敬家／...
第一個以照顧服務員權益為主的「台灣長照人才品管學會」今天在彰化成立。記者林敬家／攝影
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照服員長照

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