建案接待會館內開展 讓訪客感受棲息在幸福國度
澄石建設在台中市太平區太順路新光國小旁推出「澄石學而」社區大樓建案，受重視優質文教環境的自住型首購族青睬。業者邀請鉤織藝術家張麗真跨界合作，在接待會館內推出張麗真「棲息」裝置藝術展，共展出8件溫暖且饒富趣味的鉤織作品。張麗真說，這是她首次在建案接待會館內開展，她希望透過軟雕塑的方式，讓來參觀的訪客可以感受「棲息在幸福的國度」。
澄石建設總經理李柏毅表示，「澄石學而」邀請鉤織藝術家張麗真，在接待中心可以看到現身各處的鉤織作品，都是出自張老師的巧手與巧思，讓接待館現場瀰漫童趣藝術氣息，繽紛色彩更帶來溫暖活潑的意象，這些裝置藝術猶如「澄石學而」的代言人，傳遞滿滿幸福感。
李柏毅說，年輕購屋人重視優質文教環境，「澄石學而」規畫25至40坪，2房、3房產品，104戶，鄰近74號快速道路太原匝道，交通方便，周邊一中、中山、樹德商圈發展成熟，東山高中正在興建台中游泳訓練中心場館，預計明年底前完工，包含室內溫水泳池、排球場、重訓室等多樣化設施，未來將開放給社區民眾使用；附近還有德興、新安、三甲、景賢公園、太原太順綠園道、旱溪自行車道、大坑步道等綠意環繞。
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