建案接待會館內開展 讓訪客感受棲息在幸福國度

澄石建設在台中市太平區太順路新光國小旁推出「澄石學而」社區大樓建案，受重視優質文教環境的自住型首購族青睬。業者邀請鉤織藝術家張麗真跨界合作，在接待會館內推出張麗真「棲息」裝置藝術展，共展出8件溫暖且饒富趣味的鉤織作品。張麗真說，這是她首次在建案接待會館內開展，她希望透過軟雕塑的方式，讓來參觀的訪客可以感受「棲息在幸福的國度」。

澄石建設總經理李柏毅表示，「澄石學而」邀請鉤織藝術家張麗真，在接待中心可以看到現身各處的鉤織作品，都是出自張老師的巧手與巧思，讓接待館現場瀰漫童趣藝術氣息，繽紛色彩更帶來溫暖活潑的意象，這些裝置藝術猶如「澄石學而」的代言人，傳遞滿滿幸福感。