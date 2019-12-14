全台最美女工頭結婚了 因一把工作梯與丈夫種下情愫

全台最美女工頭吳亦筑外型甜美，工作也相當有毅力。圖／吳亦筑提供 分享 facebook

彰化縣28歲吳亦筑因家裡從事工程營造、機械業，對於操作怪手、挖土機駕輕就熟，她身材嬌小但對工作相當拚命，也因外型甜美在同業臉書社群裡受到矚目，被封為「最美女工頭」，上星期他與同行的男友舉行婚禮，婚紗照選在工地拍攝，小倆口在重機具旁甜蜜互動頗有反差趣味，照片流出也引起網友討論。

全台最美女工頭吳亦筑與丈夫施柏任在工地拍攝婚紗照，站上挖土機的鏟斗。圖／吳亦筑提供 分享 facebook

吳亦筑的丈夫施柏任家裡同樣經營機械業，因在同業的網路社群有互動，他邀她陪同去買梯子，兩人互動下產生情愫，去年訂婚懷孕現在已育有一子，兒子與他們一起拍婚紗、見證婚禮相當幸福。

兩人為留下特別的回憶，選在正在大村鄉進行的工程拍婚紗，甚至站上挖土機的鏟斗上相當有氣勢，吳亦筑說，為拍婚紗工程停工1小時，但成果讓人滿意。

吳亦筑從大學企管系畢業後就到土木工程顧問公司上班，後來因家裡缺工，家中男丁都投入家業，她也考取大貨客車駕照及挖掘機操作證照，挖土機、砂石車、山貓等機具都難不倒她，跟著父親學習，對於工程管理也能獨當一面。