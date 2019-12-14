親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一夜惹火全中國！德國世足賽名將：「絕不該對維吾爾人沉默！」

台南玉井大火死者高國禎 傳出叔叔曾是知名偶像歌手

全台最美女工頭結婚了 因一把工作梯與丈夫種下情愫

2019-12-14 11:10聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

全台最美女工頭吳亦筑外型甜美，工作也相當有毅力。圖／吳亦筑提供
全台最美女工頭吳亦筑外型甜美，工作也相當有毅力。圖／吳亦筑提供
分享

彰化縣28歲吳亦筑因家裡從事工程營造、機械業，對於操作怪手、挖土機駕輕就熟，她身材嬌小但對工作相當拚命，也因外型甜美在同業臉書社群裡受到矚目，被封為「最美女工頭」，上星期他與同行的男友舉行婚禮婚紗照選在工地拍攝，小倆口在重機具旁甜蜜互動頗有反差趣味，照片流出也引起網友討論。

全台最美女工頭吳亦筑與丈夫施柏任在工地拍攝婚紗照，站上挖土機的鏟斗。圖／吳亦筑提...
全台最美女工頭吳亦筑與丈夫施柏任在工地拍攝婚紗照，站上挖土機的鏟斗。圖／吳亦筑提供
分享

吳亦筑的丈夫施柏任家裡同樣經營機械業，因在同業的網路社群有互動，他邀她陪同去買梯子，兩人互動下產生情愫，去年訂婚懷孕現在已育有一子，兒子與他們一起拍婚紗、見證婚禮相當幸福。

兩人為留下特別的回憶，選在正在大村鄉進行的工程拍婚紗，甚至站上挖土機的鏟斗上相當有氣勢，吳亦筑說，為拍婚紗工程停工1小時，但成果讓人滿意。

吳亦筑從大學企管系畢業後就到土木工程顧問公司上班，後來因家裡缺工，家中男丁都投入家業，她也考取大貨客車駕照及挖掘機操作證照，挖土機、砂石車、山貓等機具都難不倒她，跟著父親學習，對於工程管理也能獨當一面。

吳亦筑說，還沒懷孕前已考了環保清運卡車的操作證照，想要連營造廢棄物清運都自己來，她懷孕後還是陸續幫忙開車送機具、載土倒土，預產期前因人手不足，她仍挺著肚子開車載機具在從員林開到嘉義，婚後會先親自照顧小孩，以後家族兩邊工作都會幫忙。

全台最美女工頭吳亦筑與丈夫施柏任因一把「梯子」結緣。圖／吳亦筑提供
全台最美女工頭吳亦筑與丈夫施柏任因一把「梯子」結緣。圖／吳亦筑提供
分享
全台最美女工頭吳亦筑與丈夫施柏任在工地拍攝婚紗照。圖／吳亦筑提供
全台最美女工頭吳亦筑與丈夫施柏任在工地拍攝婚紗照。圖／吳亦筑提供
分享
全台最美女工頭吳亦筑與丈夫施柏任在工地拍攝婚紗照，工程因此停工1小時。圖／吳亦筑...
全台最美女工頭吳亦筑與丈夫施柏任在工地拍攝婚紗照，工程因此停工1小時。圖／吳亦筑提供
分享

婚紗懷孕婚禮結婚

延伸閱讀

南迴公路新線通車日定案 23日上午9點半蔡英...

輸銀拚新南向 三業務高成長

東哥擁雙多 將力拚轉盈

台13甲線拓寬 最後一段竣工

相關新聞

台灣長照人才品管學會成立 推動照服員證照化、分級化

2019-12-14 12:32

建案接待會館內開展 讓訪客感受棲息在幸福國度

2019-12-14 12:17

中火持續超量使用生煤 台中市府今開出第2張600萬罰單

2019-12-14 12:15

台中大坑9之1號步道新廁所完工啟用 彩繪動物外觀吸睛

2019-12-14 10:22

電競推廣不力？中市府：比前朝好

2019-12-14 00:08

草屯金瑞成銀樓 蟬聯南投地王

2019-12-14 00:05

室內運動夯 彰北運動中心擬開復健課程

2019-12-13 23:40

台中網球中心二期縮水？盧秀燕：朝多功能規畫 提高效用

2019-12-13 23:37

「沒靈魂」綠批耶誕迪士尼 盧秀燕：已逾18萬人次觀賞

2019-12-13 23:36

廣角鏡／全台30處歷史現場重現

2019-12-13 23:28

彰縣連鎖超商、咖啡店與網咖騎樓 查獲5件以上菸蒂 元旦開罰

2019-12-13 23:26

蓋台中歌劇院幕後英雄圓夢！平安夜音樂會開嗓飆高音

2019-12-13 22:46

連鎖超商、咖啡店、網咖注意了 查獲5件菸蒂垃圾最高罰6千

2019-12-13 20:45

影／空氣差讓室內運動人口大增 平價運動中心有空中瑜珈

2019-12-13 19:23

紫南宮274年來香火不斷 原是靠它延續…

2019-12-13 15:58

日韓台百名詩人齊聚 創現代文學與前衛音樂合作前例

2019-12-13 15:41

再造歷史現場 30場台灣時空行旅在台中文創園區

2019-12-13 15:32

議員批網球中心蓋一半 盧秀燕：朝多功能使用規畫

2019-12-13 14:53

配合元宵萬人提燈踩街 彰化市舉辦環保燈籠競賽

2019-12-13 14:33

廣寧樂善團寒冬千人圍爐認桌還有大缺口 主辦單位著急

2019-12-13 14:19

台中郵局落實長照政策 郵務士為弱勢長者送暖

2019-12-13 10:03

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

屏東最宜居？他曝夫婦捨澳洲住東港 網最憂心這點

2019-12-13 12:34

攝影金牌警妙手修復 神像與未斷香灰奇蹟合影

2019-12-13 13:01

雲林北港台糖量販店熄燈後 全台首家影城結合家樂福進駐開幕

2019-12-13 19:11

雲林第一座秀泰影城今開幕 100元入場年輕人樂翻天

2019-12-13 20:29

全台最美女工頭結婚了 因一把工作梯與丈夫種下情愫

2019-12-14 11:10

人氣燒肉南霸天將打造「安平港園區」 6旗下品牌進駐

2019-12-13 13:17

南迴公路新線通車日定案 23日上午9點半蔡英文主持

2019-12-14 08:55

取之社會用於社會 嘉義噴水雞肉飯捐240萬救護車

2019-12-13 14:34

紫南宮274年來香火不斷 原是靠它延續…

2019-12-13 15:58

溫泉護照夯到縣民都想要 宜蘭：限量5千快來集章

2019-12-13 13:23

用路人注意 花蓮市中山地下道北濱外環道將封路養護

2019-12-13 14:38

就醫搭車違停吃紅單 宜蘭市本月底新增機車位

2019-12-13 14:16

跨年卡司統整！從漁港嗨到原鄉 大咖歌手樂團在屏東

2019-12-13 17:39

影／空氣差讓室內運動人口大增 平價運動中心有空中瑜珈

2019-12-13 19:23

打包七千噸垃圾 雲林斗六剷除垃圾山

2019-12-13 13:47

全台最大水筆仔森林 淡水紅樹林木棧步道14日重新開放

2019-12-13 14:00

蓋台中歌劇院幕後英雄圓夢！平安夜音樂會開嗓飆高音

2019-12-13 22:46

台南耶誕跨年市集 蕭壟文化園區化身兒童樂園

2019-12-13 22:24

雲霧繚繞加里山 迷途婦帶了饅頭卻不敢食用

2019-12-13 17:07

「學姐」遭性騷擾案調查完成 市府：不宜公開結果

2019-12-13 14:44

屏東農科擴大164公頃今竣工 潘孟安：可創180億產值

2019-12-13 16:48

新北總預算案審查最後一天 藍綠僵持恐首次表決

2019-12-13 17:24

宜蘭冬山新創舉！明年補助5000元 住家加裝監視器

2019-12-13 17:39

大鵬灣BOT退場人氣墜 鐵人賽事帶來滿房小確幸

2019-12-13 15:54

高雄立委選舉民進黨候選人造勢 今晚多人南下助陣　

2019-12-13 22:21

議員批網球中心蓋一半 盧秀燕：朝多功能使用規畫

2019-12-13 14:53

改建完成...北市大龍市場啟用 柯文哲：今後市場標準

2019-12-13 23:45

鼻頭角步道稜谷線爆紅 聽濤營區加持更添出遊樂趣

2019-12-14 08:56

基隆雨去年比台北多下一個月 蓋風雨操場小巨蛋引論戰

2019-12-13 14:15

影／台13甲線截彎取直 最後拓寬路段完工

2019-12-13 20:38

衛福部台東醫院員工李佾純 飛東非肯亞助孩童

2019-12-13 14:13

高雄漾藝博駁二登場 為40歲以下無經紀藝術家找伯樂

2019-12-13 18:14

「沒靈魂」綠批耶誕迪士尼 盧秀燕：已逾18萬人次觀賞

2019-12-13 23:36

老舊高地供水重大突破 政院核定解決方案政府負擔八成

2019-12-13 18:17

廣寧樂善團寒冬千人圍爐認桌還有大缺口 主辦單位著急

2019-12-13 14:19

墾丁「水鳥天堂」好熱鬧 來看雁鴨嬉戲、魚鷹翱翔

2019-12-14 06:49

竹縣竹東、寶山18日停水8小時 預計影響約2300戶

2019-12-13 12:31

觀光列車改裝首航 台鐵基隆站將變商業生活中心

2019-12-13 23:56

新北109年總預算通過 綠批包裹表決、藍回讓市府做事

2019-12-13 21:15

質疑包裹表決、護航新北市府預算 民進黨團離席抗議

2019-12-13 19:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top