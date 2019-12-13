蓋台中歌劇院幕後英雄圓夢！平安夜音樂會開嗓飆高音

由日本建築師伊東豊雄設計的「世界第九大地標建築」台中國家歌劇院，仿天然洞穴，以無樑柱的曲牆建築工法，連續流標5次。這棟史上最難蓋建築得以完工，幕後英雄是國內的麗明營造董事長吳春山，吳春山在103年外部鷹架卸除後，曾許下心願「歌劇院落成後，我們要在裡面辦音樂會！」如今即將圓夢，麗明營造25周年慶，平安夜將在國家歌劇院辦感恩音樂會，吳春山登台獻唱2首歌曲圓夢。。

吳春山說，無樑柱的曲牆建築工法是全球第一次被設計出來的，因為都沒人做過，這個工程甚至流標五次、、嚇跑了20家包商，還可見工程非常浩大與困難。

麗明營造為此研發出多項專利工法，花了5年才蓋好這棟全球最難蓋的建築，興建過程中更吸引各國專業人員前來取經，提升台灣在全球營造工程界的能見度。

由麗明營造打造的台中國家歌劇院，103年外部鷹架卸除後，麗明營造成立20周年，以國家歌劇院當背景，在正前方綠地廣場舉辦露天音樂會，吳春山許下心願，「歌劇院落成後，我們要在裡面辦音樂會！」吳春山為了圓夢、感謝共同打拼的夥伴，以及全力支持麗明持續前進的好友，趁今年麗明營造成立25周年，舉辦感恩音樂會。

麗明營造早在去年訂下可容納2000多人的大劇院檔期，邀請長榮交響樂團、新古典室內樂園，以及曾在2017年維也納國際青少年音樂節奪下絃樂組冠軍的「視愛愛樂弦樂團」來呈現一連串精彩曲目，擁有好歌喉、曾錄製6張台語歌曲CD送人的吳春山也將上台獻唱2首歌曲。