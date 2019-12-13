親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

妻不願到場溫情喊話 國民黨部放爆裂物嫌與警僵持中！

台人在日搭公車「犯大忌」這動作讓司機超崩潰

連鎖超商、咖啡店、網咖注意了 查獲5件菸蒂垃圾最高罰6千

2019-12-13 20:45聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

從元旦起，連鎖便利商店、咖啡店及網咖等騎樓店面業者，如經稽查發現騎樓5件以上菸蒂...
從元旦起，連鎖便利商店、咖啡店及網咖等騎樓店面業者，如經稽查發現騎樓5件以上菸蒂、垃圾等廢棄物，將依廢棄物清理法規定處以1200到6000元罰鍰，彰化縣環保局積極向業者宣導。照片／彰化縣環保局提供
分享
彰化縣鎖定全縣441家連鎖便利商店咖啡店及網咖等騎樓店面業者，要求善盡騎樓店面的清掃維護責任，從元旦起，如經稽查發現騎樓5件以上菸蒂、垃圾等廢棄物，將依廢棄物清理法規定，處以1200到6000元罰鍰。

彰化縣環保局長江培根說，行政院環境保護署為減少菸害對環境所產生的危害，要求各縣市針對轄內連鎖便利商店、咖啡店及網咖等騎樓店面業者，應善盡環境清掃維護責任，在騎樓適當地點設置熄菸設施，如果所屬騎樓是衛生局公告的禁菸區，則由業者自行與鄰處協調設置熄菸設施。

彰化縣環保局經過清查，全縣共有441家連鎖便利商店、咖啡店及網咖等騎樓店面業者納入規範，從今年9月起，經派員宣導並張貼公告。自元旦起，列管的業者騎樓，經稽查發現5件以上的菸蒂、垃圾等廢棄物，將依廢棄物清理法處罰。如果業者已設置熄菸設施，且清潔維護良好，或出具每日至少4次清掃紀錄者，可降低稽查頻率。

江培根說，環保局將持續取締及告發亂丟菸蒂行為人外，同時呼籲連鎖便利商店、咖啡店及網咖等業者，踴躍加入環境友善店家認養行動，目前彰化縣已有超過2500家店家加入，另連鎖便利商店及咖啡店則有超過100家店家加入認養，自主維護店家周邊環境清潔，以減少菸蒂等廢棄物造成環境髒亂。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

從元旦起，連鎖便利商店、咖啡店及網咖等騎樓店面業者，如經稽查發現騎樓5件以上菸蒂...
從元旦起，連鎖便利商店、咖啡店及網咖等騎樓店面業者，如經稽查發現騎樓5件以上菸蒂、垃圾等廢棄物，將依廢棄物清理法規定處以1200到6000元罰鍰，彰化縣環保局積極向業者宣導。照片／彰化縣環保局提供
分享
從元旦起，連鎖便利商店、咖啡店及網咖等騎樓店面業者，如經稽查發現騎樓5件以上菸蒂...
從元旦起，連鎖便利商店、咖啡店及網咖等騎樓店面業者，如經稽查發現騎樓5件以上菸蒂、垃圾等廢棄物，將依廢棄物清理法規定處以1200到6000元罰鍰，彰化縣環保局積極向業者宣導。照片／彰化縣環保局提供
分享

便利商店咖啡廢棄物

延伸閱讀

台日人氣咖啡、鬆餅進駐 板橋車站商圈6家美食...

對「物理治療師法」修法的自由聯想 星巴克、路...

周六日免費試喝！宜蘭巷弄咖啡店創辦全國咖啡大...

宜蘭咖啡賽周六登場 免費喝電腦沖的

相關新聞

紫南宮274年來香火不斷 原是靠它延續…

2019-12-13 15:58

影／空氣差讓室內運動人口大增 平價運動中心有空中瑜珈

2019-12-13 19:23

日韓台百名詩人齊聚 創現代文學與前衛音樂合作前例

2019-12-13 15:41

再造歷史現場 30場台灣時空行旅在台中文創園區

2019-12-13 15:32

議員批網球中心蓋一半 盧秀燕：朝多功能使用規畫

2019-12-13 14:53

配合元宵萬人提燈踩街 彰化市舉辦環保燈籠競賽

2019-12-13 14:33

廣寧樂善團寒冬千人圍爐認桌還有大缺口 主辦單位著急

2019-12-13 14:19

台中郵局落實長照政策 郵務士為弱勢長者送暖

2019-12-13 10:03

豬糞尿變黃金 彰化牧場售電首家啟動

2019-12-12 23:31

中市府養網軍？ 綠議員改口澄清

2019-12-12 23:30

免費公車限市民 盧秀燕鬆口：研究後決定

2019-12-12 23:11

國民黨台中3立委參選人合體 期許未來讓山海屯連成一線

2019-12-12 21:34

鹿港文武廟開始點燈 點燈贈品走文創風

2019-12-12 19:09

投資台中招商大會16日登場 估創造近2萬就業機會

2019-12-12 17:52

台中資訊月今熱鬧登場 邀民眾體驗「解密未來」

2019-12-12 17:25

群園「大台中少年英雄獎」表揚48名孝、勇、仁、智學子

2019-12-12 16:59

遭抹黑當選就「忘了承諾」 洪慈庸提告反擊

2019-12-12 16:52

議員籲免費公車限市民？盧秀燕：研究財務後再說

2019-12-12 16:25

林佳龍罵人怎麼辦？ 幕僚搬出林妻廖婉如消氣

2019-12-12 15:37

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

板橋文化路設新北市首條公車專用道 一般車開進要罰

2019-12-13 11:39

宜蘭好山好水適合養老？ 網曝這一點是大問題

2019-12-13 11:05

記得先儲水！桃園、龜山19日零時起3萬戶停水

2019-12-13 12:22

屏東最宜居？他曝夫婦捨澳洲住東港 網最憂心這點

2019-12-13 12:34

祕境爆紅！台南六甲落羽松季結合小旅行 明年元月登場

2019-12-13 07:29

攝影金牌警妙手修復 神像與未斷香灰奇蹟合影

2019-12-13 13:01

礁溪觀光夜市今晚開張 前1千名抽機車

2019-12-13 00:00

台南市府活動竟花錢招募鼓掌部隊 黃偉哲：引以為戒

2019-12-13 11:53

冬日宜蘭美食 蘇澳黃金醃蘿蔔來了

2019-12-13 07:25

柯文哲提基隆併入北市 「台灣規畫六都很荒謬」

2019-12-12 23:50

取之社會用於社會 嘉義噴水雞肉飯捐240萬救護車

2019-12-13 14:34

紫南宮274年來香火不斷 原是靠它延續…

2019-12-13 15:58

溫泉護照夯到縣民都想要 宜蘭：限量5千快來集章

2019-12-13 13:23

全台最大水筆仔森林 淡水紅樹林木棧步道14日重新開放

2019-12-13 14:00

用路人注意 花蓮市中山地下道北濱外環道將封路養護

2019-12-13 14:38

人氣燒肉南霸天將打造「安平港園區」 6旗下品牌進駐

2019-12-13 13:17

鄉間道士拚學術 考上博士班

2019-12-13 00:07

交部卡半年？ 愛情摩天輪12月招標跳票

2019-12-12 23:27

影／天寒地凍心疼危險捕鰻苗人 林姿妙晚間親送保暖包

2019-12-12 22:01

打包七千噸垃圾 雲林斗六剷除垃圾山

2019-12-13 13:47

新北總預算案審查最後一天 藍綠僵持恐首次表決

2019-12-13 17:24

「學姐」遭性騷擾案調查完成 市府：不宜公開結果

2019-12-13 14:44

越晚越美 台南縣市合併民治中心將首度耶誕點燈

2019-12-12 21:54

就醫搭車違停吃紅單 宜蘭市本月底新增機車位

2019-12-13 14:16

免費公車限市民 盧秀燕鬆口：研究後決定

2019-12-12 23:11

屏東農科擴大164公頃今竣工 潘孟安：可創180億產值

2019-12-13 16:48

跨年卡司統整！從漁港嗨到原鄉 大咖歌手樂團在屏東

2019-12-13 17:39

雲霧繚繞加里山 迷途婦帶了饅頭卻不敢食用

2019-12-13 17:07

影／浪漫夜燈光雕秀 林家花園亮到到明年情人節

2019-12-12 21:51

三星除了知名蔥蒜又加一味 全國唯一鴨食農教育在這裡

2019-12-12 21:35

中市府養網軍？ 綠議員改口澄清

2019-12-12 23:30

李克承故居下周二開幕 日式建築懷舊氛圍品嘗手沖咖啡

2019-12-13 11:08

烏山頭水庫種電 百人抗議

2019-12-12 23:08

基隆雨去年比台北多下一個月 蓋風雨操場小巨蛋引論戰

2019-12-13 14:15

議員批網球中心蓋一半 盧秀燕：朝多功能使用規畫

2019-12-13 14:53

國民黨台中3立委參選人合體 期許未來讓山海屯連成一線

2019-12-12 21:34

女兒一句話 八大行業老闆蛻變優良學生

2019-12-13 00:10

大鵬灣BOT退場人氣墜 鐵人賽事帶來滿房小確幸

2019-12-13 15:54

耶誕巨星演唱會14、15日盛大登場 板橋警站崗執勤

2019-12-13 11:54

宜蘭冬山新創舉！明年補助5000元 住家加裝監視器

2019-12-13 17:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top