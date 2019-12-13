連鎖超商、咖啡店、網咖注意了 查獲5件菸蒂垃圾最高罰6千

從元旦起，連鎖便利商店、咖啡店及網咖等騎樓店面業者，如經稽查發現騎樓5件以上菸蒂、垃圾等廢棄物，將依廢棄物清理法規定處以1200到6000元罰鍰，彰化縣環保局積極向業者宣導。照片／彰化縣環保局提供 分享 facebook 彰化縣鎖定全縣441家連鎖便利商店、咖啡店及網咖等騎樓店面業者，要求善盡騎樓店面的清掃維護責任，從元旦起，如經稽查發現騎樓5件以上菸蒂、垃圾等廢棄物，將依廢棄物清理法規定，處以1200到6000元罰鍰。

彰化縣環保局長江培根說，行政院環境保護署為減少菸害對環境所產生的危害，要求各縣市針對轄內連鎖便利商店、咖啡店及網咖等騎樓店面業者，應善盡環境清掃維護責任，在騎樓適當地點設置熄菸設施，如果所屬騎樓是衛生局公告的禁菸區，則由業者自行與鄰處協調設置熄菸設施。

彰化縣環保局經過清查，全縣共有441家連鎖便利商店、咖啡店及網咖等騎樓店面業者納入規範，從今年9月起，經派員宣導並張貼公告。自元旦起，列管的業者騎樓，經稽查發現5件以上的菸蒂、垃圾等廢棄物，將依廢棄物清理法處罰。如果業者已設置熄菸設施，且清潔維護良好，或出具每日至少4次清掃紀錄者，可降低稽查頻率。

江培根說，環保局將持續取締及告發亂丟菸蒂行為人外，同時呼籲連鎖便利商店、咖啡店及網咖等業者，踴躍加入環境友善店家認養行動，目前彰化縣已有超過2500家店家加入，另連鎖便利商店及咖啡店則有超過100家店家加入認養，自主維護店家周邊環境清潔，以減少菸蒂等廢棄物造成環境髒亂。