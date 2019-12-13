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影／空氣差 室內運動人口大增 平價運動中心有空中瑜珈

2019-12-13 19:23聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

空氣差，許多民眾轉往室內運動，彰化市彰北運動中心運動人口成長近二成，彰北運動中心執行長楊朝富說，目前每天使用人次約有二千人，由於65歲以上可免費使用游泳池及健身房，連外鄉鎮民眾都會跑到彰北運動，彰北還希望開設運動復健課程，而明年員林市的彰南運動中心也將完工，各界期待 。

愈來愈多民眾耽心在戶外運動，吸入太多髒空氣，自己的肺成為「空氣濾清器」，彰化市陳小姐說，因自己有過敏體質，現在空氣太差，覺得在室內運動比較安心，而且彰北運動中心設備算齊全，選擇多，已習慣到室內運動。

彰北運動中心先前就曾在宣傳海報上貼著「你還在戶外運動嗎? 」提醒大家可選擇到運動中心運動，至少在戶外運動前應查詢一下當天空氣品質。

彰北運動中心執行長楊朝富說， 這二年來的確到彰北室內運動人口明顯增加，加上對於65歲上以長輩等公益會員有提供上午8點到10點，下午2點到4點可免費使用游泳池和健身房，尤其銀髮族又可免費搭公車，不少和美、鹿港等外鄉鎮民眾都跨區到彰北運動中心運動。

由於彰北運動中心還有羽球場、籃球場、瑜珈教室，為了因應不同族群的喜好，課程也很多樣化，街舞、拉丁舞、肚皮舞、空中瑜珈等，還有TRX懸吊課程、 水中有氧、游泳、法式滾球、防身拳擊等，為了鼓勵親子運動，也開了小朋友的彈跳床課、幼兒滑步車等課程，最近更推出紅配綠8折套餐課程，及寒假歡樂營。

楊朝富說，目前中心的公益免費會員就有4500人，所以彰北運動中心也在規劃未來能和秀傳等醫療單位開設復健運動課程。

而在員林市斥資4億7000萬元興建的彰南運動中心前年底動工，基地面積高達6470坪，是彰北國民運動中心的2.5倍大，有號稱全國首創的景觀跑道，结合户外公園意象，包括游泳池、綜合球場、羽球場、桌球室、韻律教室及體適能中心等六大核心設施。

彰化縣府教育處體育設施科長喬麗文表示，彰南運動中心預計明年3月完工， 還要再驗收、申請使用執照等，明年底前應會啟用。

彰化市彰北運動中心為了因應不同族群的喜好，課程也很多樣化，空中瑜珈也很夯。記者林...
彰化市彰北運動中心為了因應不同族群的喜好，課程也很多樣化，空中瑜珈也很夯。記者林宛諭／攝影
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空氣差，許多民眾轉往室內運動，彰化市彰北運動中心也提供65歲以上長輩等公益會員上...
空氣差，許多民眾轉往室內運動，彰化市彰北運動中心也提供65歲以上長輩等公益會員上午8點到10點，下午2點到4點可免費使用游泳池和健身房。記者林宛諭／攝影
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空氣差，許多民眾轉往室內運動，彰化市彰北運動中心為了因應不同族群的喜好，課程也很...
空氣差，許多民眾轉往室內運動，彰化市彰北運動中心為了因應不同族群的喜好，課程也很多樣化，還添購飛輪腳踏車，飛輪有氧課程也很夯，晚間經常爆滿近30人一起 踩飛輪。 記者林宛諭／攝影
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空氣差，許多民眾轉往室內運動，彰化市彰北運動中心也提供65歲以上長輩等公益會員上...
空氣差，許多民眾轉往室內運動，彰化市彰北運動中心也提供65歲以上長輩等公益會員上午8點到10點，下午2點到4點可免費使用游泳池和健身房。記者林宛諭／攝影
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復健健身瑜珈

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