韓國瑜逛中央書局頻比「噓」 門口喊凍蒜

國民黨總統候選人韓國瑜今傍晚參觀中央書局，此處為台中文化地標，韓國瑜到場後，現場湧入支持者與圍觀群眾，韓國瑜不斷比手勢提醒「噓！這是書店」，要大家安靜。韓國瑜參觀20分鐘後，與支持者在書店門口喊「凍蒜」後離去。

韓國瑜原訂今前往金門造勢，晚間到台中參加台中競選總部成立大會，遠東航空無預警宣布停業，連帶影響韓國瑜行程。韓國瑜昨晚增加台中參觀行程，前往新社薰衣草森林、舊市區中央書局等處，晚間照常出席台中總部成立大會。

韓國瑜參觀的中央書局，早在1927年由台中仕紳集資創立，成為台中市重要的文化地標，不過書店在1998年經營不善歇業，書店建築曾轉為安全帽店、舞蹈教室，後來信誼基金會出資買下整建，今年11月重新開放。

韓國瑜抵達前，大批支持者已到場，場外也有人擺攤賣韓粉紀念品。韓國瑜抵達時，由中央書局副總監沈貞慧接待。書店大廳展出古文物，韓國瑜仔細端詳中央書局當初集資開店的股票，不斷提醒支持者「小心」、「保護文物」。

中央書局二樓有童書專區，韓國瑜聽導覽時津津有味，記者問為何來參觀中央書局？韓國瑜說「書店不方便訪問」，很多支持者要求合照、簽名，韓國瑜也婉拒，直到參觀結束在大廳才替數人簽名。