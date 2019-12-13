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獨／遠航信託半數「搬走」 誰在喬事公文全揭露

今晚12點中火生煤量如違市府規定 明按次開罰600萬　

2019-12-13 17:37聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市議會總質詢今是最後一天，國民黨市議員黃馨慧痛批中央政府主張「非核家園」去年立法院修訂「空氣汙染防制法」多項條文限縮地方政府權限，放任中火「只要缺電」就可以不受空汙管制，暗酸民進黨立委「遵從黨意」、出賣台中人健康！黃馨慧希望市除了針對中火汙染罰款還要籌謀對策，市長盧秀燕表示根據地方職權，還有很多步驟可處理，但期待台電守法、中央守法，守台中政府訂定的法。

環保局補充指出，中火108年度生煤用量已超過1104萬噸，未符合台中市生煤管制自治條例4年減4成規定，台中市政府環保局日前依空汙法開罰300萬元，限期今晚12時前完成改善，市府明天（14日）展開複查，若中火10部機組仍有生煤持續使用，視為未完成改善，將按次開罰600萬元並限期改善，希望台電儘速進行電力調度工作。

黃馨慧指出，107年8月立法院民進黨以立委人數優勢，強勢通過「空氣汙染防制法」，其中第14條，中央只要「緊急發電」理由，中火就能火力全開、不受許可執照的燃煤限制；第24條中央政府可以主導「黑箱」審查；還有第30條，形同直接限制地方政府不得變更原許可證內容，連「但書」變更權限，也都由中央決定。黃表示，市府除了罰款，還要有撒手鐧。

市長盧秀燕說，為了人民的健康市府絕不退縮，除了罰款，市府的職權還有很多步驟可以處理，但是期待中央、台電守法，遵守台中政府訂定的生煤管制條例。

黃馨慧說，聯合報主辦選出今年代表字「亂」正反映出民進黨執政各種亂象，長期以來，惡劣政治文化已造成社會「是非不分」、「顛倒黑白」，嚴重影響我們的生活環境，大家還要忍耐多久？台灣還要亂多久？

市議員黃馨慧指出，民進黨立委過半數，但遵從黨意，修訂「空氣汙染防制法」無視台中人...
市議員黃馨慧指出，民進黨立委過半數，但遵從黨意，修訂「空氣汙染防制法」無視台中人的健康。記者陳秋雲／攝影
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台中市長盧秀燕表示除了罰款，市府針對中火生煤超量還有很多步驟可處理。記者陳秋雲／...
台中市長盧秀燕表示除了罰款，市府針對中火生煤超量還有很多步驟可處理。記者陳秋雲／攝影
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中火民進黨台電

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