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紫南宮274年來香火不斷 原是靠它延續…

2019-12-13 15:58聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

紫南宮迄今274年以來的香火始終延續不會，原來它特有的葫蘆香牌輪值傳統。記者黑中...
紫南宮迄今274年以來的香火始終延續不會，原來它特有的葫蘆香牌輪值傳統。記者黑中亮／攝影
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紫南宮歷史悠久，迄今274年以來的香火始終延續不會，原來它特有的葫蘆香牌輪值傳統，寫著「欲求天上福、須點神前燈」的葫蘆造型木牌（俗稱葫蘆牌），是竹山社寮里第4至8鄰信徒，5個鄰200多戶按戶輪值，輪流負責打掃廟宇及早晚燒香、點燭、添油的工作，才讓紫南宮香火得以綿延不絕。

主委莊秋安指出，紫南宮「輪值香牌」的文化至今未消失，且輪值人員也都會秉持牌上「欲求天上福、須點神前燈」的精神，扮演好「一日廟公（廟婆）」的角色，也藉此提醒大家前來祭神祈福求財之餘，也應時時保有一顆寬宏大量、包容的心。

紫南宮香火鼎盛，不只以發送生肖錢母及出借發財金聞名，「葫蘆牌」的正背兩面，刻載著「紫南宮福德爺，欲求天上福，須點神前燈；大公街輪流油香，怡貿號敬題，洒掃廟宇，務宜整潔」等字樣，以前必須抱持奉獻小我的精神，完成群我的共同福報，不過，現今廟內打掃點香已交由專職廟祝處理，輪到香牌的信徒只需早、晚祠香即可。

今天輪值的張富村說，紫南宮所在地的社寮里4至8鄰等合計5鄰200餘戶住家，都是住在附近的信眾，以「1天1戶」方式輪值，負責燒香添油顧「香火」工作，平均3個半月會輪到一次，原來的「輪值香牌」以年代久遠，已成為文物保存，是鎮宮之寶，而新的輪值木牌傳統，依然維繫著紫南宮「香火」綿延不絕的奧秘所在。

紫南宮迄今274年以來的香火始終延續不會，原來它特有的葫蘆香牌輪值傳統。記者黑中...
紫南宮迄今274年以來的香火始終延續不會，原來它特有的葫蘆香牌輪值傳統。記者黑中亮／攝影
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紫南宮迄今274年以來的香火始終延續不會，原來它特有的葫蘆香牌輪值傳統。記者黑中...
紫南宮迄今274年以來的香火始終延續不會，原來它特有的葫蘆香牌輪值傳統。記者黑中亮／攝影
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紫南宮發財金

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