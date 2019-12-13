日韓台百名詩人齊聚 創現代文學與前衛音樂合作前例

日韓台百名詩人齊聚，讓詩詞朗誦與音樂交融，創現代文學與前衛音樂合作前例。圖／靜宜大學提供 分享 facebook 「亞細亞詩感想祝祭」登場，來自韓國、台灣、日本等國約100位詩人齊聚靜宜大學，進行詩歌發表會；今年還與Go Go Machine Orchestra 樂團合作，安排鋼琴、打擊樂、吉他等樂器，讓詩詞朗誦與音樂交融，創造台灣現代文學與前衛音樂的跨界合作先例。

靜宜大學日文系主任暨台灣現代詩人協會理事長邱若山指出，學會2000年成立、2005年發行《臺灣現代詩》季刊；已舉辦宜蘭「詩與休閒農業」、三義「詩與雕刻」、臺中「詩與花」、「詩的夏令營」及詩人節「與詩人有約」、玉山國家公園楠溪工作站「詩與生態」、臺南「臺灣詩路步道之旅」，並於全台北中南舉辦「作品合評」、「現代詩座談會」等活動。

邱若山表示，2013年在台灣舉辦的「臺韓現代詩歌朗誦交流會」，開啟台灣與韓國的「現代詩」交流；2016年雙方正式訂名為「亞細亞詩感想祝祭」，持續舉辦；2017年30多位韓國詩人在台中，用彼此語言朗誦詩歌，並出版《2017亞細亞詩萃》中、韓、日、英四語詩選集；2018年靜宜大學參訪韓國，進行詩歌發表盛會。

邱若山指出，詩人關心包括家園、社會、國家及人群議題，彼此以擅長的語言抒發情感，寫出動人詩篇；透過交流，共同追求詩藝術更高的境界。

韓國社團法人青的世界理事長宋炳勳說，「亞細亞詩感想祝祭」邁入第7屆，感謝靜宜大學與在台任教的韓籍教授金尚浩，以愛的溫暖迎接亞洲詩人，詩文學也能實現亞洲文化精神，創造和諧世界。