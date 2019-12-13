配合元宵萬人提燈踩街 彰化市舉辦環保燈籠競賽

彰化市公所為迎接彰化建縣300年盛事，自明年起啟動「彰化300古城新生」系列活動，首場重頭戲「古城踩街趣」活動訂二月八日元宵節登場，將舉辦創意環保燈籠踩街暨服裝造型競賽，營造萬人提燈踩街景象與歡樂嘉年華氣氛。

為營造萬人提街踩街意象，市長林世賢表示，屆時多座古蹟包括關帝廟、慶安宮、開化寺、元清觀及孔廟等，也將張燈結綵並展示精美花燈，讓市民共同參與，提燈踩街踏尋古蹟廟宇，一起感受這片土地300年來的記憶、感動與喜悅，共同邁入下一個300年。

市公所表示，「彰化300古城踩街趣」創意環保燈籠踩街暨服裝造型競賽活動，分為「團體組」及「親朋好友組」，歡迎5人以上組團參加「親朋好友組」報名，每組車馬補助款500元，並有機會獲得最高1萬元的獎金。踩街路線為：彰化藝術館─彰化孔子廟─慶安宮─關帝廟─開化寺─元清觀─彰化市公所─彰化火車站。

至於各機關、團體、公司行號，則歡迎組隊報名團體組，凡25人以上為1組，每組車馬補助款3000元，且有機會奪得最高5萬元的獎金。集合地點為國立彰化生活美學館，踩街路線為：生活美學館─天空步道─八卦山大佛─八卦山牌樓─彰化孔子廟─慶安宮─關帝廟─開化寺─元清觀─彰化市公所─彰化火車站。