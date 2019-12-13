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廣寧樂善團寒冬千人圍爐認桌還有大缺口 主辦單位著急

2019-12-13 14:19聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣員林廣寧宮樂善團今年再與10多個廟宇慈善團體、學校和公司合辦寒冬圍爐饗宴，目前已有3千多名弱勢民眾、街友等人報名，預計需要4百萬元的圍爐與物資經費，但今年遇上選舉年，相關募款經費狀況不佳，目前僅有1百多萬元經費，仍需各界幫忙，員榮醫院今率先認桌100桌全力支持圍爐活動。

廣寧樂善團舉辦寒冬千人圍爐饗宴已進入第七年，第一年只開150桌，前年增加到210桌，今年千人圍爐饗宴在今年12月29日晚上在社頭鄉果菜市場舉行，邀請南彰化14個鄉鎮市的獨居老人、低收入戶、邊緣戶與街友集結圍爐感受社會溫暖。

廣寧樂善團長張雪如說，這樣的善心活動能夠延續都是「一群人」一起付出才能走下去，但除了受國內經濟不景氣影響，今年活動接近選舉，募款狀況並不好，報名參與圍爐的弱勢民眾有增無減，也有志工、服務人員，但相關經費還未到位相當焦急，募款經費除了讓弱勢民眾圍爐也發放禮券讓他們過年能添購物資。

員榮醫療體系副總院長吳怡昌表示，醫院的核心任務是救治病患，也須承擔照顧弱勢鄉親的社會責任，員榮許多醫護人員在過去家境也都不富裕，接觸到基層民眾和弱勢鄉親，體會到社會裡有很多角落都需要幫忙，年關將至，員榮拋磚引玉贊助100桌，希望更多人一起發揮愛心。

今年參與寒冬千人圍爐饗宴的單位還有員林廣寧宮、延德共修會、天靈慈善會、員林家商、旭展同濟會、二林高中、慧明行善團、道安志願協會、員林國宅志工隊、永靖天聖慈善會、有巢氏房屋饒明國小、美佳利、衡山基金會、西屯後憲、彰化縣排舞運動協會等出錢出力。

彰化員榮醫院宣布贊助寒冬千人圍爐饗宴100桌。記者林敬家／攝影
彰化員榮醫院宣布贊助寒冬千人圍爐饗宴100桌。記者林敬家／攝影
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廣寧樂善團舉辦寒冬千人圍爐饗宴，10多個團體組織共襄盛舉。記者林敬家／攝影
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