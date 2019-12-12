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建國科大美容系「集食行樂」畢業展 台味與仙氣拚場

2019-12-12 23:21聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣建國科技大學美容系暨美容科技研究所「集食行樂」畢業成果展今天登場，服裝設計從食物取材，從很台的「饗宴」，到充滿仙氣的眾神希臘裝都讓人驚豔，展現一場時尚視覺饗宴。

今年動態成果展的大主題「集食行樂」，九組分別從九種食物取材，有日式禪味剪裁拼接俐落西裝的大阪燒「Yaki」，甜美得令人無法抗拒的「Sweet Maca」，浪漫風情的義大利經典美食「Pastyle」，獨具臺灣文化特色的筵席活動「饗宴」，希臘眾神食物的推廣者「神食尚」，層疊包覆簡練時尚的粽子「綠野仙粽」，簡約優雅拼接黃澄澄玉米的「騷番麥」，風味獨特的「Bo-ba tea」，濃烈火辣椒「椒色誘惑」，作品充分展現了學生活潑的創意。

碩士班畢業生黃淑鳳則企劃了一場造型趨勢發表會「英式淑女風情-禮帽造型秀」手工帽飾設計，黃淑鳳說，帽飾在中西文化中都曾經是權貴身份、地位的象徵，而演變到今成為時尚穿搭、展現自我的重要單品，戴上一頂合宜的帽子就能立即為造型加分，而手工帽講究的是細節及穿戴的舒適與獨特性，打破以往對熟齡的舊思維，在造型上有更多元的選擇及想像。

而美容系師生開發的「漾蒂芙」美妝品今天也發表，並有畢業學生靜態作品展出，，包含碩士班、大學部學生手工創意作品新娘禮服、髮飾、手飾、精油、彩妝品等。

簡約優雅拼接黃澄澄玉米的「騷番麥」。圖／建國科大提供
簡約優雅拼接黃澄澄玉米的「騷番麥」。圖／建國科大提供
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.具臺灣文化特色的筵席活動「饗宴」連廚房的鍋具都成為道具。圖／建國科大提供
.具臺灣文化特色的筵席活動「饗宴」連廚房的鍋具都成為道具。圖／建國科大提供
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碩士班畢業生黃淑鳳則企劃了一場造型趨勢發表會「英式淑女風情-禮帽造型秀」手工帽飾...
碩士班畢業生黃淑鳳則企劃了一場造型趨勢發表會「英式淑女風情-禮帽造型秀」手工帽飾設計。圖／建國科大提供
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簡約優雅拼接黃澄澄玉米的「騷番麥」。圖／建國科大提供
簡約優雅拼接黃澄澄玉米的「騷番麥」。圖／建國科大提供
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彰化縣建國科技大學美容系暨美容科技研究所「集食行樂」畢業成果展今天登場，服裝設計...
彰化縣建國科技大學美容系暨美容科技研究所「集食行樂」畢業成果展今天登場，服裝設計從食物取材，從很台的「饗宴」，到充滿仙氣的眾神希臘裝都讓人驚豔，展現一場時尚視覺饗宴。圖／建國科大提供
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彰化縣建國科技大學美容系暨美容科技研究所「集食行樂」畢業成果展今天登場，服裝設計...
彰化縣建國科技大學美容系暨美容科技研究所「集食行樂」畢業成果展今天登場，服裝設計從食物取材，從很台的「饗宴」，到充滿仙氣的眾神希臘裝都讓人驚豔，展現一場時尚視覺饗宴。圖／建國科大提供
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濃烈火辣魅力無限的辣椒「椒色誘惑」紅通通靈感來自一家特辣火鍋店。圖／建國科大提供
濃烈火辣魅力無限的辣椒「椒色誘惑」紅通通靈感來自一家特辣火鍋店。圖／建國科大提供
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