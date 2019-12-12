氣喘兒？7歲童上腹痛就診才發現胸腔長9公分腫瘤

台中市7歲的粘姓男童從小常喘咳，以為是氣喘兒，直到去年10月下旬有上腹痛掛急診，經照X光後，發現心臟旁竟有1顆大腫瘤，壓迫心臟，醫師研判是神經母細胞瘤，要緊急手術開傳統刀，粘媽媽尋求第二意見，轉院到台中榮總，發現是縱膈腔腫瘤，經接受兒童外科的胸腔鏡和神經外科的顯微聯合手術，並使用術中神經監測，避免傷及神經，切除9公分大神經節神經瘤，術後症狀改善，不再喘咳，如今健康活潑。

台中榮總兒童神經外科醫師周育誠說，神經節神經瘤很少見，是不明原因的神經不正常增生的良性腫瘤，腫瘤大到壓迫肺部引起呼吸喘，腫瘤更鑽入胸椎第8、9節，沾黏、壓迫神經，導致上腹痛，必須手術清除。

粘媽媽說，兒子上腹痛急診照X光才發現身上長腫瘤，一度懷疑是惡性神經母細胞瘤，壓迫心臟，可能猝死，要開20公分的傳統刀，她尋求第二意見，轉院到台中榮總，術以胸腔鏡加顯微手術，傷口5公分，手術7小時，確診是神經節神經瘤。

周育誠說，兒童神經脊椎病變少見，有先天的脊柱裂、後天神經腫瘤，可能出現手腳麻、無力，甚至癱瘓、大小便失禁等，尤其嬰幼兒無法清楚表達，需醫療團隊細心診察，台中榮總跨部科兒童神經重症團隊和神經脊椎病變相關部科合作，6年多來治療和追蹤了450多名病童。