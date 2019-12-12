親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

氣喘兒？7歲童上腹痛就診才發現胸腔長9公分腫瘤

2019-12-12 22:55聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台中市7歲的粘姓男童從小常喘咳，以為是氣喘兒，直到去年10月下旬有上腹痛掛急診，經照X光後，發現心臟旁竟有1顆大腫瘤，壓迫心臟，醫師研判是神經母細胞瘤，要緊急手術開傳統刀，粘媽媽尋求第二意見，轉院到台中榮總，發現是縱膈腔腫瘤，經接受兒童外科的胸腔鏡和神經外科的顯微聯合手術，並使用術中神經監測，避免傷及神經，切除9公分大神經節神經瘤，術後症狀改善，不再喘咳，如今健康活潑。

台中榮總兒童神經外科醫師周育誠說，神經節神經瘤很少見，是不明原因的神經不正常增生的良性腫瘤，腫瘤大到壓迫肺部引起呼吸喘，腫瘤更鑽入胸椎第8、9節，沾黏、壓迫神經，導致上腹痛，必須手術清除。

粘媽媽說，兒子上腹痛急診照X光才發現身上長腫瘤，一度懷疑是惡性神經母細胞瘤，壓迫心臟，可能猝死，要開20公分的傳統刀，她尋求第二意見，轉院到台中榮總，術以胸腔鏡加顯微手術，傷口5公分，手術7小時，確診是神經節神經瘤。

周育誠說，兒童神經脊椎病變少見，有先天的脊柱裂、後天神經腫瘤，可能出現手腳麻、無力，甚至癱瘓、大小便失禁等，尤其嬰幼兒無法清楚表達，需醫療團隊細心診察，台中榮總跨部科兒童神經重症團隊和神經脊椎病變相關部科合作，6年多來治療和追蹤了450多名病童。

7歲凱凱嬰兒期發現水腎，後來發現左腎旁腫瘤壓迫脊神經，在1歲1個月大接受兒童外科腹腔鏡和神經外科顯微聯合手術，病理診斷為神經母細胞瘤，接受兒童血液腫瘤科團隊化學治療與追蹤，至今腫瘤無復發；1歲2個月大的小潔出生時發現背部膨出，在腰椎第4、5節長脂肪瘤，造成脊柱裂，中榮跨科組成脊柱裂團隊在她4個月，進行脊柱裂修補手術，如今恢復健康。

粘小弟、凱凱與小潔（左至右）術後恢復健康，在家人陪伴下感謝醫師周育誠等台中榮總醫...
粘小弟、凱凱與小潔（左至右）術後恢復健康，在家人陪伴下感謝醫師周育誠等台中榮總醫療團隊救治。記者趙容萱／攝影
分享
醫師周育誠說明，粘小弟神經結神經瘤有９公分大，壓迫心臟。
醫師周育誠說明，粘小弟神經結神經瘤有９公分大，壓迫心臟。
分享
粘小弟、凱凱與小潔（左至右）術後恢復健康，在家人陪伴下感謝醫師周育誠等台中榮總醫...
粘小弟、凱凱與小潔（左至右）術後恢復健康，在家人陪伴下感謝醫師周育誠等台中榮總醫療團隊救治。記者趙容萱／攝影
分享

腫瘤台中榮總手術

延伸閱讀

生技股長多 進場好時機

口腔癌治療準則改寫 存活率增3成

48歲工程師罹罕癌 積極抗癌精準治療讓他找到...

晚期口腔癌手術存活率增3成 長庚改寫治療準則

🎊 跨年喝咖啡 暖心又暖胃 🎊 2019 最後一波 趕快來領

相關新聞

國民黨台中3立委參選人合體 期許未來讓山海屯連成一線

2019-12-12 21:34

鹿港文武廟開始點燈 點燈贈品走文創風

2019-12-12 19:09

投資台中招商大會16日登場 估創造近2萬就業機會

2019-12-12 17:52

台中資訊月今熱鬧登場 邀民眾體驗「解密未來」

2019-12-12 17:25

群園「大台中少年英雄獎」表揚48名孝、勇、仁、智學子

2019-12-12 16:59

遭抹黑當選就「忘了承諾」 洪慈庸提告反擊

2019-12-12 16:52

議員籲免費公車限市民？盧秀燕：研究財務後再說

2019-12-12 16:25

林佳龍罵人怎麼辦？ 幕僚搬出林妻廖婉如消氣

2019-12-12 15:37

「紙風車」周日抵彰化 演出橋段融入彰化建縣300年

2019-12-12 14:42

千棵落羽松紅了！盧秀燕臉書推薦「祕境市區就有」

2019-12-12 14:37

台電台中區處獻愛 處長郭芳楠以十方台電人為榮

2019-12-12 13:32

東海藝術街13日點亮 手作聖誕樹咖啡輕食音樂揭幕

2019-12-12 13:23

豬糞尿變黃金 彰化第一個沼氣發電養豬場售電啟動

2019-12-12 12:58

台中人注意！ 台74線潭子往返松竹段 這三天封閉

2019-12-12 11:42

南投郵局關懷弱勢老人 郵差溫馨探視

2019-12-12 11:39

國姓砂糖橘暖冬量少甜度飆 產地果農教你怎麼挑

2019-12-12 07:21

聖誕紅熱賣 業者嘆：價格20年沒變

2019-12-11 23:54

亡母車禍和解金 家人轉捐復康巴士

2019-12-11 23:51

南投解編118頃公保地 地主憂2負擔

2019-12-11 23:48

綠色人行道生亂象 南投叫停

2019-12-11 23:39

中市外埔綠能園區 年砸2.8億 發電掛零

2019-12-11 23:34

綠能回饋少 彰化籲中央專法課稅

2019-12-11 23:26

台中大坑、新田等8條步道 整修完工

2019-12-11 23:16

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

影／韓國瑜全家福照出現藝展惹議 文化中心：用平常心觀賞

2019-12-12 12:12

台中人注意！ 台74線潭子往返松竹段 這三天封閉

2019-12-12 11:42

騎車要訓練！機車駕訓班補助1300元 1月1日開跑

2019-12-12 15:25

台東南迴溪床神秘三角堆？ 工程人員解密

2019-12-12 11:36

游牧民族逐水草而居 這對夫妻逐工地而居

2019-12-12 12:05

「台南—小港機場快線」下月通車 單程縮為70分鐘

2019-12-12 14:38

等了30年 礁溪鄉第一個觀光夜市明開張

2019-12-12 15:25

黑暗期1年！麻豆交流道N幹線施工 警加強臨停取締

2019-12-12 09:23

國民黨棄保效應 黨內大老紛紛表態支持林國慶

2019-12-12 18:50

遭抹黑當選就「忘了承諾」 洪慈庸提告反擊

2019-12-12 16:52

給困境少年一個家 ！牧師娘拚募1千8百萬成立陽光家園

2019-12-12 09:55

中醫大新竹附醫開設滿周年 下周台大新竹生醫分院開幕

2019-12-12 14:34

影／抗議烏山頭水庫種電 南市府：水質安全無虞

2019-12-12 11:51

大四美23連霸蟬聯地王 基隆房價穩定成長中正區漲數多

2019-12-12 17:07

嘉市去年清淤預算執行率欠佳 議員：黃敏惠任內較好

2019-12-12 15:27

人事異動 高市府今發新一波人事令

2019-12-12 19:45

千棵落羽松紅了！盧秀燕臉書推薦「祕境市區就有」

2019-12-12 14:37

國姓砂糖橘暖冬量少甜度飆 產地果農教你怎麼挑

2019-12-12 07:21

卡韓？高雄流音中心測試場延期 文化部要求比照北流

2019-12-12 09:44

嘉市國際管樂節 比利時、法國、日本團齊踩街

2019-12-12 07:22

昔「工人鎮長」遞補屏縣議員 洪明江貼大夜照告別中油

2019-12-12 19:18

「1天領450支疫苗」被爆圖利診所 中和衛生所無奈解釋

2019-12-12 12:22

金門限定「尚青」紫菜開賣 民眾大排隊搶購

2019-12-12 13:22

竹縣長楊文科全日文致詞 宮崎訪問團喜驚：超暖心

2019-12-12 19:28

侯友宜：明年推動塭仔圳開發案 沒有選票壓力

2019-12-12 13:45

竹市街道犬貓遺體 將人道處理

2019-12-12 00:40

豬糞尿變黃金 彰化第一個沼氣發電養豬場售電啟動

2019-12-12 12:58

「添唐拳」校長趴地親吻地板 哽咽中表達感謝

2019-12-12 20:09

北市再生家具贈弱勢 申請延長為1年

2019-12-12 00:02

屏東一選區統促黨翁啓峯詐欺罪未執行 初審資格不符

2019-12-12 17:08

碰上「愛情」摩天輪就卡？高市府批交通部拖半年未核定

2019-12-12 15:57

紅綠燈智慧化！自動控制秒數 駕駛不再瞎等紅燈

2019-12-12 16:42

還記得志玲姐姐婚禮上在陽台揮手那幕？來台南你也行

2019-12-12 17:05

台南拿一席韓勝率超過8成 綠營：謝龍介吹口哨壯膽

2019-12-12 18:05

屏科大這套技術奪世界冠軍 可防網軍帶風向

2019-12-12 18:33

農民爭取山林土地管理放寬 林務局長： 已送行政院審查

2019-12-12 18:51

林佳龍罵人怎麼辦？ 幕僚搬出林妻廖婉如消氣

2019-12-12 15:37

氣喘兒？7歲童上腹痛就診才發現胸腔長9公分腫瘤

2019-12-12 22:55

影／大湖草莓文化季開場 今起連4天88折優惠

2019-12-12 15:44

議員籲免費公車限市民？盧秀燕：研究財務後再說

2019-12-12 16:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top