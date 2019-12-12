國民黨台中3立委參選人合體 期許未來讓山海屯連成一線

國民黨台中市莊子富、江啟臣、顏寬恒3名立委參選人今晚合體，除了一起唱卡拉OK，也都看好未來在交通串聯下，山海屯區的生活圈會更緊密，3人期許未來一起進國會，讓山海屯連成一線，為大台中努力。

大里、太平區立法委員參選人莊子富最近辦了10場卡拉OK大賽以及「庶民開講」今晚邀請了立法委員江啟臣、顏寬恒參加大里場活動。莊子富和江啟臣一起唱了首「堅持」，也和顏寬恒一起唱「戀歌」，以及和新住民立法委員林麗蟬一起唱「望春風」。

江啟臣說，正在施工的國道四號豐原潭子段銜接74道在2022年通車後，豐原未來到太平、大里、霧峰甚至南投會更快、更方便，讓山城也有條便捷、快速的道路，保證豐原到屯區都只要20分鐘以內；未來從屯區也可以直接開上快速道路到海線品嚐美味的海鮮，讓山海屯真的連成一線。

顏寬恒也說，大里的草湖交流道他最清楚，過去中山路通到大豐路就沒路了，中山路上的軟體園區裡的道路也是以前爭取打拼而來，軟體園區四點九公頃，現在有五千人上班，也是從無到有。

過去大豐路那邊沒有都市計畫，有計畫道路但是沒有進行道路徵收，是在前市長胡志強任內最後一年就提出申請，那個時候還用了一個名詞叫「都市計畫外優先取得計畫道路」讓大豐路口接到74號道的700公尺道路現在正在取得用地，而高速道路下4公里的平面道路，過年後也準備要動工了，從當時爭取到現在，終於要動工了，以後就交給子富來接棒，讓建設快快落地。

莊子富認為一個國會議員，應該要讓自己的選區建設跟得上人口紅利，應該要打造福國利民的國家政策，因為年滿20歲以上的成年人數，大里太平地區卻是是全台中排名第二，但是建設跟不上人口的成長，卻很久沒有進行都市規劃，非常可惜。