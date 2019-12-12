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美中貿易戰線延伸：WTO上訴機構停擺，中共震怒？

投資台中招商大會16日登場 估創造近2萬就業機會

2019-12-12 17:52聯合報 記者黃寅／即時報導

為打造友善投資環境，台中市政府16日上午舉行「2019投資台中招商大會」將市府招商案件、土地資源以「一站式平台」提供給投資者，預計推出16處開發用地，總面積約77萬坪，帶動750億元投資額，創造近2萬個就業機會。

招商類別涵蓋科技與製造、倉儲物流、大型飯店、旅館、商場、研發中心、運動休閒、觀光休閒、農業休閒、旅客服務、文創藝術、住宅及商辦等產業，大會將招商資訊整合式，一次性地提供給投資者，場外也將並安排各個招商單位設立攤位，提供專業招商諮詢服務。

經發局長張峯源表示，雖然美中、日韓貿易戰帶來國際經濟情勢不穩定，但也因此創造台灣商業發展契機。中部有大台中、彰化、南投、苗栗、雲林等廣大腹地、便捷的交通網絡，和中部科學園區及台中工業區等產業聚落，以及相對價廉且深具潛力的土地取得成本，為台中增添領先全台的潛力和動能。

他說，台中已成為各大企業主、跨國企業總部積極布局的焦點，市府也成立招商單一窗口及工作小組，盤點企業投資待解決案件，協助廠商排除投資障礙，並規劃短中長期投資方案。

因應中長期產業發展龐大土地需求，經發局已規劃廣達約800公頃（含民間自辦140公頃）的產業園區，預計8年內設置完成。完成後約可增加4000億元投資額、創造約2320億元國內生產總額（GDP）。

招商大會報名網址 https://qrpass.cc/to/taichung/#contact

文創

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