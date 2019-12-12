台中資訊月今熱鬧登場 邀民眾體驗「解密未來」

台中資訊月今天起到16日一連5天登場，今年以「解密未來」為主題，透過體驗和科普為訴求，讓參觀民眾一窺科技發展的全貌，計有百家廠商、300多個攤位參展，業者推出優惠，整體售價下殺5％，再加碼送贈品搶攻年底尾牙商機，吸引不少民眾採購手機、筆電，家用電器包括空氣清淨機、自動掃地機也深受歡迎，買氣夯。

台中市電腦商業公會總幹事張混智說，今年台中資訊月整個展場結合硬體設備、AI人工智慧、數位通訊、影音、智慧家電、車用電子等產品，規劃了6大區域，包含了主題政府區、電腦系統區、行動通訊區、智慧家電區、數位周邊區、車聯網專區，以及食安系統專區。

張混智指出，廠商卯足勁搶單搶業績，優惠促銷、加碼贈品，預計今年台中資訊月可吸引中彰投區域逾45萬人的參觀人潮，整個展場以筆電及手機為銷售主力，家用電器如空氣清新機、自動掃地機也深受消費者青睞，空氣清新機成長1到2成。