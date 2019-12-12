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群園「大台中少年英雄獎」表揚48名孝、勇、仁、智學子

2019-12-12 16:59聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

群園基金會「大台中少年英雄獎」突破傳統以課業當主流價值，以「孝順、勇敢、仁愛、智...
群園基金會「大台中少年英雄獎」突破傳統以課業當主流價值，以「孝順、勇敢、仁愛、智慧」四大品德評選，今年有1733人報名，今天表揚48名優秀學子。記者喻文玟／攝影
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群園基金會「大台中少年英雄獎」突破傳統以課業當主流價值，以「孝順、勇敢、仁愛、智慧」四大品德評選，今年有1733人報名，今天表揚48名優異學子。獲「勇德」楷模的林柏辰隔代教養，他求學曾一度自我放棄後來考上沙鹿高工，又獲選「台電養成班」培訓，突破逆境。

群園基金會董事長武興員表示，四大品德金質獎各1名、有1萬元獎金。孝德許琇喻、勇德林柏辰、仁德孫胤程、慧德江建鋒，其餘44名銀質獎有2千元獎金。

孝德許琇喻從小學四年級起至現在國二，每天凌晨3、4點就起床幫助奶奶早餐店的工作，幾年前爺爺罹患口腔癌又照顧生病的爺爺，她從不因此自暴自棄，也不喊苦，學校老師提到她總是滿滿的不捨與愛，獲孝德楷模實至名歸。

勇德楷模林柏辰（右）隔代教養，外婆一手帶大，他曾自我放棄，為了外婆努力考上沙鹿高...
勇德楷模林柏辰（右）隔代教養，外婆一手帶大，他曾自我放棄，為了外婆努力考上沙鹿高工還獲選「台電養成班」培訓，群園基金會董事長武興員（左）親自頒獎。記者喻文玟／攝影
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勇德林柏辰也是隔代教養，外婆一手扶養長大，清寒家庭，成長過程父母缺席、課業不佳，這些挫折讓曾一度自我放棄，但想到外婆弱小身軀，無私的愛從不責備讓他自省，力拼考上沙鹿高工又選「台電養成班」的培訓，他說，這是為自己和外婆的未來努力。

慧德楷模江建鋒（右）熱愛創作，他擅長拍攝影片、創作歌曲，頒獎典禮也分享自己作品，...
慧德楷模江建鋒（右）熱愛創作，他擅長拍攝影片、創作歌曲，頒獎典禮也分享自己作品，群園關懷協會理事長林淑燕（左）頒獎肯定。記者喻文玟／攝影
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慧德楷模江建鋒目前讀高三，他熱愛音樂、影像剪輯、微電影拍攝，獲獎作品無數，展現超齡才華，目前他正準備學測，希望能考上相關科系，昨天頒獎典禮也現場秀了一段自己創作的歌曲，帶動現場青春歡樂的氣氛。

隔代教養台電微電影

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