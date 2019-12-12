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翁山蘇姬被告辯詞：羅興亞人只死1%，怎算種族滅絕？

遭抹黑當選就「忘了承諾」 洪慈庸提告反擊

2019-12-12 16:52聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

台中市第三選區無黨籍立委洪慈庸今天在臉書貼文表示，針對惡質抹黑，已正式提起刑事告...
台中市第三選區無黨籍立委洪慈庸今天在臉書貼文表示，針對惡質抹黑，已正式提起刑事告訴。圖／取自洪慈庸臉書
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「政客與牠們的產地」臉書紛絲團日前貼出兩段影片，諷刺台中市第三選區無黨籍立委洪慈庸「把悲傷留給弟弟」，並貼文批評洪一選上就「忘了承諾」，參選時「改善軍中人權」掛嘴邊，但4年任期有8次機會從沒選擇過「國防外交委員會」，然後一年領走國家900萬。洪慈庸今天在臉書貼文表示，針對惡質抹黑，已提起刑事告訴。

洪慈庸表示，「政客與牠們的產地」臉書紛絲團，前後兩度張貼針對她的惡意貼文，企圖扭曲事實，拿她的私事當作抹黑標的、說她不為國軍做事情、甚至影射三間辦公室(服務處)人事行政所有支出的費用是她的年薪。她強調，「即使明眼人皆可辨別是惡意抹黑，但這不該是我們應該容許的風氣。前幾日，我已委請同仁代表到台中地檢署，正式提起刑事告訴。」

洪慈庸提到，惡意攻訐、扭曲影射、甚至將他人悲劇化作武器，都是台灣選舉風氣一再敗壞不堪，無法向前進步的阻礙。作為公眾人物，她也該以身作則，向這種文化公開說不。她知道這樣的攻擊不會停，散佈謠言只要1分鐘，澄清卻要花上好幾年。抹黑就是成本最低的選舉手段，長年下來許多人和特定政黨早已食髓知味，抹黑成癮到不抹黑就不會選。

洪慈庸說，「光明正大的台灣人，值得光明正大的選舉。」雖然這個世界，黑暗總是與光明共存，我們雖無法逃避黑暗，但是我們可以選擇擁抱光明。洪慈庸再次當選，就是要證明骯髒選舉文化，絕對無法贏得人民的認同。

洪慈庸國軍

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