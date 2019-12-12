議員籲免費公車限市民？盧秀燕：研究財務後再說

。 台中市免費公車行之有年，而且對所有人開放，國民黨議員賴義鍠總質詢建議，應限縮為市民免費，非市民使用者付費。台中市長盧秀燕鬆口說，市府會研究財務狀況，再來決定。記者洪敬浤／攝影 分享 facebook

台中市免費公車不斷擴大，台中市長盧秀燕明年元旦推動「雙十公車」，藍綠議員都呼籲改為非市民使用者付費。盧秀燕今鬆口表示，市府會研究相關的財務影響再來決定。

台中免費公車在前市長胡志強任內是8公里免費，前市長林佳龍擴大到10公里免費，盧秀燕推出「雙十公車」政見，除延續10公里免費外，新增超過10公里免費里程的部分，目前最多收60元，新政策上路後最多只收10元。

多名藍綠議員總質詢表示，目前所有人到台中都享有免費公車優惠，已造成市庫財政負擔，應回歸使用者付費原則，台中市的預算補助市民合理，但非市民不應一體適用，應限縮優惠對象。盧秀燕表示，雙十公車最貴收10元，有助於偏鄉、弱勢族群，目前不考慮限縮。

國民黨議員賴義鍠今總質詢建議，台灣有哪個縣市的公車，所有路線都免費給所有人搭乘？免費公車已造成市庫負擔，「雙十公車」上路後，最多只收10元乾脆就不要收，免費公車應改為市民全部免費，但非市民使用者付費。

盧秀燕說，她最重視民意，上任前免費公車已行之有年，她不希望任意喊停，不然會被說成「逢龍必反」、甚至「逢胡必反」；雙十公車對偏鄉、弱勢民眾有幫助，而且對觀光客而言，也可能因為只要10元，而願意多到太平、霧峰或海線等地旅遊，帶動觀光經濟。

盧秀燕說，有多名議員反應，她會請交通局檢討免費公車政策，如果非市民改為使用者付費，對財務規模有何影響？可節省多少錢？對觀光與經濟的衝擊有多大？