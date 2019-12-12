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林佳龍罵人怎麼辦？ 幕僚搬出林妻廖婉如消氣

2019-12-12 15:37聯合報 記者黃寅／即時報導

交通部長林佳龍的妻子廖婉如（左二）、市議員張家銨（左一）和台中市北區、北屯區立委...
交通部長林佳龍的妻子廖婉如（左二）、市議員張家銨（左一）和台中市北區、北屯區立委參選人莊競程的妻子方心慧（右二）昨開直播為莊競程（右）造勢。圖／立委參選人莊競程提供
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交通部長林佳龍會罵人？他的妻子廖婉如昨晚為台中市北區、北屯區立委參選人莊競程助選直播時說，每次會和林佳龍吵架，都是因為他罵團隊的人，因為她覺得來幫忙的人都很辛苦，更應該心存感激。而同場直播的市議員張家銨也「加碼」說，每次當林佳龍生氣的時候，幕僚第一個就想到要向「婉如姊」求救；每當林佳龍看到廖婉如時，「表情都會從生氣到僵硬，最後變成燦爛的笑」。

廖婉如和張家銨昨同場和莊競程的妻子方心慧一起直播，希望藉此拉抬莊競程的人氣，內容也幾成爆料大會。

廖婉如也提及她和林佳龍結婚時，從來沒有想到過他會從政。當初她帶林回家見家人時，家人提醒她，因為林佳龍學的是政治，未來有可能會從政。她還信誓旦旦的回說，林佳龍家裡是做西裝的，不會喝酒也不會抽菸；他不懂政治，應該不會從政；結果最後還是從政了。

她也自曝，從來沒想過要在眾人面前演講，第一次臨時被叫上台，當時還帶著小孩，小孩因為年紀很小，一直不讓她離開，所以只好哄他說要玩躲貓貓，等到小孩躲起來後，就趕快利用空檔上去講幾句話。

尚處於新婚蜜月期的方心慧則說，每次要莊競程早點休息，以便養好體力，但莊競程都堅持一定要把明天的工作準備好，才去休息；雖然對他認真的態度佩服，但也會相當心疼。

林佳龍直播結婚台中市

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