誤把胸悶痛當胃病 新婚少婦度完蜜月返國突休克

台中一名34歲王小姐，日前才剛新婚和丈夫出國度蜜月，不料回台3天後突然休克，家人緊急CPR、救護人員執行AED電擊後，送往光田綜合醫院大甲院區確診是心肌梗塞，緊急施做心導管手術與低溫治療，成功挽救一命。

光田綜合醫院重症醫學暨心臟內科醫師柯君樺表示，病人到院檢查發現心臟左前降枝冠狀動脈完全堵塞，右冠狀動脈血栓，經心臟內科黃世忠主任醫師率領心導管團隊搶救，在50分鐘內完成左前降枝冠狀動脈疏通手術、穩定心血管狀況，續進入低溫治療後逐漸清醒，再經2周治療檢查右冠狀動脈血栓也已消失，未來持續復健、服藥和回診追蹤即可。

柯君樺說，病患身材纖細、不菸不酒、家族沒有三高及心血管病史，加上女性停經前還有女性荷爾蒙保護心血管，年輕女性罹患心血管疾病十分少見。事後評估病患心肌梗塞的風險可能來自於高壓繁忙的工作和籌辦婚事勞累，蠟燭兩頭燒下讓身體不堪負荷，以及蜜月往返台灣、北歐的急遽溫差變化，上述因素都可能引起冠狀動脈內的斑塊脫落形成血栓，堵塞血管致心臟缺血引起致命性心室顫動。呼籲現代人生活壓力大，年輕族群也要注意健康。

王小姐說，3個月前她在逛街時突然感覺胸口悶痛，隔天仍覺得不舒服，就像一把火從上腹部燒到胸口，和胃食道逆流的「火燒心」症狀相似，因此誤判自己是胃食道逆流到診所就診，吃藥2個月後未改善，還已安排要進一步做胃鏡檢查，沒想到胃鏡還沒做就先休克倒下，病源竟是心血管。

王小姐的先生回想，發病當天，妻子自午夜起已感覺到身體不適，先是胸口悶痛到無法躺平休息、凌晨3點起床吃胃藥，然後清晨6點多時起床走動，突然趴倒在床上發出怪異的聲音，叫她無回應，仔細一看妻子全臉發紫，趕忙撥打119求援。

光田綜合醫院急診醫學部醫師黃植謙指出，患者到院時生命跡象微弱，經插管搶救穩定其生命徵象。一般狀況下年輕患者突發性意識昏迷休克到院，大多原因是腦動脈瘤破裂或胸主動脈瘤破裂，而患者在快速檢查確認為心肌梗塞，即時啟動急性心肌梗塞緊急醫療小組救命。

柯君樺呼籲，疾病症狀多變，有時胃食道逆流症狀和心肌梗塞部分相似，令民眾混淆誤判，須仰賴專業醫師才能辨別。若民眾和病患一樣非心血管危險族群，卻因胸悶、胸痛，就醫治療腸胃後無明顯改善，甚至症狀愈來愈嚴重時，可至大醫院檢查排除心血管疾病；若本身是心血管高危險族群，如三高族群、有抽菸、肥胖、年長或停經後的女性，有胸悶、胸痛時更要有所警覺，才能預防面臨心血管猝死危險。