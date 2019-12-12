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大唐女的「絕美牽手術」 如何引發一場當代風暴

豬糞尿變黃金 彰化第一個沼氣發電養豬場售電啟動

2019-12-12 12:58聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

養豬場豬糞尿也能變黃金！彰化縣政府與工研院輔導養豬戶建置沼氣發電設備，今天舉行彰化縣第一個沼氣發電示範場「兄弟牧場」售電啟動儀式，彰化縣長王惠美說，彰化縣已有10家養豬戶完成沼氣發電建置，可以提供 1000個家庭使用，未來希望再吸引更多農民投入沼氣再利用發電行列。

彰化縣兄弟牧場沼氣發電創造再生能源售電啟動儀式今天在彰化縣府舉行，王惠美、業技術研究院中分院執行長黃新鉗、彰化縣養豬協會理事長游進課、總幹事莊登科等人與會，還進行現場連線視訊進行啟動儀式。

王惠美說，彰化縣為台灣第三大養豬縣市，養豬戶有670戶，養豬頭數77萬多頭，占全國總產量約14%，發展綠色農牧循環經濟為彰化縣重要政策，養豬戶也不斷精益求精地讓產業與環境共榮，感謝經濟部能源局、工研院及台電的協助，利用這麼好的系統來輔導豬農，讓豬農除了原本養豬的收益外，還能把垃圾變黃金，一年多了90幾萬的產值，還有畜牧場的太陽板也建置起來，除了增加企業主的收益之外，鄰近的居民的生活滿意度一定也會提升。

黃新鉗說，大家都覺得養豬是一個汙染產業，但事實上養豬產業可以變得更好，農委會106年就請工研院中分院成立沼氣發電推動計畫辦公室，這兩三年來在同仁努力下，積極協助產業輔導升級的工作，並在沼氣發電與再利用方面提前達標，目前為止有66場建置了沼氣發電，彰化縣就有10家案場，，占比是全國的16.5%代表彰化縣非常重視環保綠能。

游進課說，兄弟牧場完成建置沼氣發電及運作，就是減少汙染最好辦法，而養豬業可以再利用沼液、沼渣做為肥料，縣府可以與養豬戶及蔬菜生產者共同努力，推廣再利用的肥料，不使用農藥與化肥的蔬菜，對民眾健康更有幫助。

兄弟牧場負責人詹文欽說，他的牧場養豬規模近5000頭，設沼氣發電設備成本約300萬元，以每度5元多將電賣給台電，一年約可增加90萬元收入，未來也希望再投入沼液、沼渣肥料，不僅他們可以減少水汙費，菜農也有免費天然肥料可用，可說是雙贏又環保。

養豬場豬糞尿也能變黃金!彰化縣政府與工研院輔導養豬戶建置沼氣發電設備，今天舉行彰...
養豬場豬糞尿也能變黃金!彰化縣政府與工研院輔導養豬戶建置沼氣發電設備，今天舉行彰化縣第一個沼氣發電示範場「兄弟牧場」售電啟動儀式。記者林宛諭／攝影
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養豬場豬糞尿也能變黃金!彰化縣政府與工研院輔導養豬戶建置沼氣發電設備，今天舉行彰...
養豬場豬糞尿也能變黃金!彰化縣政府與工研院輔導養豬戶建置沼氣發電設備，今天舉行彰化縣第一個沼氣發電示範場「兄弟牧場」售電啟動儀式。記者林宛諭／攝影
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牧場王惠美沼氣發電

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