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台中人注意！ 台74線潭子往返松竹段 這三天封閉

2019-12-12 11:42聯合報 記者林佩均／即時報導

台中人注意瞜！台74線潭子至松竹及松竹至潭子段東西行線雙向，將於本月16日至18日晚間9點半至翌日6點止，進行雙向封閉的拓寬混凝土澆置作業。豐原警分局呼籲，封閉期間將加派警力疏導交通，呼籲用路人改道通行。

為配合交通部高速公路第二新建工程，從本月16日至18日每日夜間9點30分起至翌日6點止，封閉台74線潭子至松竹(18K+100~22K+800)及松竹至潭子(22K+800~18K+100)東西行線雙向，進行台74線拓寬混凝土澆置作業。

一、 交通維持管制時段及路段如下：

(一) 108年12月16日起至108年12月18日(21時30分至翌日6時)：進行潭子系統交流道匝道3及匝道4銜接既有台74線混凝土澆置施工作業，交通管制期間勢必影響原有車流正常運轉，若有造成塞車情形，請用路人提前改道行駛。

(二) 建議替代道路如下：

1. 替代道路一：環中東路一段(中山路口)←→中山路←→松竹路←→環中東路二段(松竹路口)。

2. 替代道路二：環中東路一段(中山路口)←→福貴路←→潭興路一段←→豐興路←→軍功路←→環中東路二段(松竹路口)

二、 提醒事項：

(一) 因應施工路段全線封閉，交通管制期間請用路人多加利用警廣(FM94.5)及高速公路局1968路況通報、交通資訊顯示板(CMS)瞭解路況，遇塞車時請用路人體諒配合改道，以免耽誤寶貴時間。

(二) 用路人如需進一步了解相關訊息，可利用高速公路局1968 APP或撥打1968(路況查詢專線)、 1999(台中市民一碼通)或04-25360367(高公局第二新建工程處第四工務所)查詢，或上高公局官網(https://www.freeway.gov.tw/)、公路總局第二區養護工程處官網(https://thbu2.thb.gov.tw/)查詢道路封閉資訊。

(三) 行駛施工路段時，請用路人務必配合交維及相關指示設施遵循方向減速慢行，避免發生交通意外。

台中市警局豐原分局分局長黃永志表示，潭子區台74線銜接國道4號拓寬工程封閉道路，施工期間雖利用離峰時間21-06時，仍請用路人配合路口員警及義交指揮改以替代道路行駛。

封閉期間將增派警力加強交通疏導，請民眾行經施工路段減速慢行，遵守相關交通規定，切勿疲勞駕駛，確保行車安全順暢。

台74線潭子至松竹及松竹至潭子段東西行線雙向，將於本月16日至18日晚間9點半至...
台74線潭子至松竹及松竹至潭子段東西行線雙向，將於本月16日至18日晚間9點半至翌日6點止，進行雙向封閉的拓寬混凝土澆置作業。圖／台中市警察局豐原分局提供
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台74線潭子至松竹及松竹至潭子段東西行線雙向，將於本月16日至18日晚間9點半至...
台74線潭子至松竹及松竹至潭子段東西行線雙向，將於本月16日至18日晚間9點半至翌日6點止，進行雙向封閉的拓寬混凝土澆置作業。圖／台中市警察局豐原分局提供
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