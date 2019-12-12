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國姓砂糖橘暖冬量少甜度飆 產地果農教你怎麼挑

2019-12-12 07:21聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣國姓鄉高經濟農特產「砂糖橘」近期進入產季，今年因暖冬致花期延後，開花又遇雨造成結果率不佳，整體產量減逾3成，慶幸的是，近期天氣雖轉冷但平順，因此產出果實品質穩定，甜度高又帶微酸，消費者要把握時間採買。

國姓鄉公所指出，砂糖橘果實小而美，是鄉內近年新興高經濟果樹，目前全鄉種植面積約10公頃，因外型迷你可愛，滋味酸甜，颇獲市場青睞；但今年暖冬影響花期延後逾半個月開花，花開卻遇到下雨，結果率差，產量至少減了三成。

國姓果樹產銷第15班班長陳宗裕說，砂糖橘本身就有結果量去年多、今年少的特性，就國姓當地今年剛好輪到小歉收，卻又遇到開花期下雨的狀況，著果率因此普遍不好，所以結果量少，部分果實養分多變大顆，而沒那麼小巧。

國姓公所農經課長郭俊龍則說，今年砂糖橘雖受天氣影響，結果率不太好，影響整體產量，不過9月以後都沒下雨，甜度因此提高，但又保有微微酸度，吃起來滋味口感很好，品質依然優質，目前每斤100至130元，價格較往年略微上揚。

橘農李尤蓮也說，今年氣候狀況不好，砂糖橘果實差異性很大，但在出貨前就會透過滾筒清潔分級包裝，因此都會先篩選分類，而顆粒小的香氣足、酸甜適中，顆粒大的纖維質較高，但一樣香甜多汁，消費者購買時可依個人喜好挑選。

南投縣國姓鄉砂糖橘進入產季，唯今年因暖冬，產量減逾3成，但品質穩定，甜度高帶微酸...
南投縣國姓鄉砂糖橘進入產季，唯今年因暖冬，產量減逾3成，但品質穩定，甜度高帶微酸，滋味口感佳。記者賴香珊／攝影
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