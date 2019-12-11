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知名廢墟景點遇危機　南投林管處伸援88支漂流木

2019-12-11 18:51聯合報 記者賴香珊林敬家／南投即時報導

彰化縣福興鄉福寶濕地「漂流光座標」是當地以漂流木創作的環保藝術品，卻因破敗「廢墟風」意外成國內知名景點；唯潮汐風雨侵襲多年，原有上百支木頭已剩不到100支，地方公所向外求援，南投林區管理處因此無償提供漂流木88支。

廢墟熱點「漂流光座標」位在福興鄉福寶出海口的濕地上，10多年前因颱風將漂流木沖到沙灘上，社區突發奇想，且在知名藝術家謝里法提出的創作理念下，將凌亂的漂流木一根根立起，頂端削成斜面，黏貼鋼化玻璃，成為「環保藝術品」。

而因漂流木看起來實在太破敗，但一根根木頭上黏著的鋼化玻璃，在陽光、晚霞、月光下成了反光鏡，折射光彩與海景相輝映，猶如廢墟，卻又別具風情，而受到攝影愛好者和年輕人的喜愛，意外成為成為拍照打卡的「廢墟風」熱門景點。

但「漂流光座標」景點內的漂流木，在多年來風吹日曬、潮來潮往及颱風豪雨的影響下，原本365支的規模，如今剩不到100支，福興鄉公所為修復該景點，向南投林區管理處申請無償提供漂流木，南投林區管理處也因此核撥漂流木88支。

南投林區管理處表示，今年9月為配合彰化全海岸聯合淨灘活動，8月間已先在彰化沿海地區辦理漂流木清理作業，清理後漂流木集中暫置南投林管處田中苗圃；接獲福興鄉公所需求，經評估同意無償提供漂流木88支，材積20.252立方公尺。

南投林管處也提到，藉由彰化海岸聯合淨灘活動，有效減少海岸垃圾、漁網和漂流木堆積，海岸也因此變得更加乾淨美麗，而利用清理後的漂流木來點綴海岸景點，不僅透過廢物利用來營造美麗的家園，更讓外界看見不一樣的海岸之美。

彰化縣福興鄉漂流光座標是知名廢墟風景點，因漂流木流失已剩不到百支，南投林區管理處...
彰化縣福興鄉漂流光座標是知名廢墟風景點，因漂流木流失已剩不到百支，南投林區管理處無償提供88支給當地公所。圖／報系資料照，吳農夫攝影
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漂流木濕地淨灘

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