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修復漂流光座標 南投林管處提供88支漂流木

2019-12-11 17:34中央社 南投縣11日電

彰化縣福興鄉福寶出海口「漂流光座標」，是利用漂流木創作的大規模裝置藝術，但現存不到100支，鄉公所著手整修，向南投林管處申請無償取得88支漂流木後，現場已開始施工。

林務局南投林區管理處今天表示，「漂流光座標」位於彰化縣福興鄉福寶出海口，是民國92年由藝術家謝里法提出的環保裝置藝術作品，再由中部藝術家共同執行完成，所用材料是漂流木與反光鏡，但因多年風吹日曬，原有規模300多支漂流木已剩不到100支。

南投林管處表示，9月配合彰化海岸聯合淨灘活動，8月先在彰化沿海清理漂流木，清出的漂流木集中暫置南投林管處田中苗圃，福興鄉公所為修復「漂流光座標」景點，向林管處申請無償提供漂流木，經考量地方需求，同意無償提供88支漂流木。

南投林管處也表示，彰化海岸聯合淨灘減少海岸垃圾、漁網、漂流木堆積，讓海岸變得更乾淨、美麗，林管處協助鄉公所利用清出的漂流木點綴海岸景點，更可達廢物利用效果，呼籲民眾愛惜，勿任意破壞。

福興鄉福寶濕地原是荒廢三角洲，地方邀謝里法等人創作「漂流光座標」，將木材頂端切成斜面鑲上反光鏡，且因位於航道下方，據說搭飛機從高空都可看見作品「反光」，彰化縣文化局甚至出版專書收錄資料、圖片、整建過程等，但多年來自然耗損嚴重，現存規模不如當初。

漂流木反光鏡

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