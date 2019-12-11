草屯首家公立日照中心開辦 深入社區落腳北勢里

台灣人口結構老化嚴重，為落實在地老化，衛生福利部草屯療養院深入鄰里社區，直接在草屯鎮北勢里集會所開辦日間照顧中心，成立鎮內第1家公立日照中心，於每周一至五的上午8時至下午5時提供服務，可照護30名失智或失能長輩。

南投縣衛生局指出，以台灣長照需求調查結果，推估草屯鎮、南投市、國姓鄉、中寮鄉及名間鄉等，65歲以上人口數達44000人，有長照需求者約5600人，而草療在老年精神醫療基礎下開辦公立日照中心，無疑為地方長照打了一劑強心針。

而草療過去就設有失智門診、老年急性病房、老年日間病房、老年居家治療，近2年更配合長照2.0政策承辦失智相關計畫，提供失智社區服務據點，並設有失智共同照護中心及護理之家失智專區，但服務地點多侷限在院區。

「在社區集會所營造家的感覺。」草療院長簡以嘉說，實踐在地老化，就近提供長輩日照服務，尊嚴健康享有生活品質，也減輕家屬照顧負擔；日照中心內部布置懷舊，且具家庭氛圍，就是希望給老人家溫馨、安全、舒適的照顧環境。

草屯鎮長簡景賢則說，鎮內先前只有2家私立日照中心，且以收失能者居多，僅兼收少數失智症者，如今由草療在北勢里開辦首家公立的失智和失能混合型日照中心，地方日間服務體系更完整、完善，對有長照需求的長者和家庭很有幫助。