親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

外埔綠能園區未如期營運 盧秀燕：契約期滿檢討

2019-12-11 16:53中央社 台中11日電

台中市外埔綠能生態園區未能如期營運遭市府開罰，市長盧秀燕今天指出，因為前市府已簽訂契約，市府必須收拾善後，等契約3年期滿，市府一定確實檢討。

前市府團隊推動外埔綠能生態園區ROT案，台中市議員張瀞分、張廖乃綸、李榮鴻、陳政顯等人，今天在市政總質詢中，關心外埔綠能生態園區ROT廠商取得發電、售電許可進度及相關契約問題。

張瀞分表示，前市府曾宣稱外埔綠能園區去年9月就可以試營運，每年可以燒5萬噸稻草，每天可以處理150噸廚餘，每年可以發電3377萬度，並提供9670戶住家使用，但到目前為止，外埔綠能園區連電業執照都沒有，根本無法發電售電，市府每年還要付出生廚餘及稻稈的收運費用2億多元，有如一個大錢坑。

盧秀燕表示，因為前市府已簽訂契約，市府必須收拾善後，契約中提到，期滿3年雙方得檢討是否有變更必要，市府屆時一定確實檢討；過去市府簽約目的是節能發電，若業者未能解決稻稈氣化發電及生廚餘發電售電問題，一定依法處理。

至於市民擔心相關處理費轉嫁水費，盧秀燕指出，現在一般廢棄物隨水費徵收已包含一般生活垃圾、生熟廚餘、資源回收等，所以市府不會額外隨水費向市民徵收生廚餘處理費，請市民放心。

環保局長吳志超說，外埔綠能生態園區原預計107年8月底就要開始營運，但ROT廠商遲至今年7月才營運，環保局已對此開罰60萬元，廠商也已繳款。日前環保局也針對廠商稻稈氣化發電設備未營運，再開罰30萬元，後續將依約持續辦理相關程序。

前台中市環保局長白智榮回應，外埔綠能生態園區過去為荒廢10年的堆肥廠，之後由民間業者全額投資6.3億元轉型活化，如能落實並全量運轉，營運期24年，可為市府增加約24億元收入。

白智榮指出，外埔綠能是首創措施，廚餘發電也是目前全國各縣市政府努力目標，若遇到困難應由大家共同努力解決，才能讓生廚餘、天災廢木、農民果樹稻稈找到循環再利用管道，進而改善空污及垃圾處理量不足等問題，實踐循環經濟、環境永續。

廚餘生態園區盧秀燕

延伸閱讀

決戰中台灣 盧秀燕、王惠美出任中彰競選主委

中部藍營大團結！盧秀燕王惠美 出任韓競總主委

年花2.8億外埔綠能沒發半度電 盧秀燕：契約...

政風處長懸缺 盧秀燕指法部「關說」、何不真除

相關新聞

扯！上合歡山追雪垃圾隨手扔 網友狠酸：拋棄同伴

2019-12-11 15:30

綠能投資5千億只分到1億 彰化府會籲中央修法回饋

2019-12-11 15:31

台電寒冬送暖 為醫療費無著長者送救助金解燃眉之急

2019-12-11 13:42

艱難登頂的興奮導致放鬆 玉管處：千慢嗯湯哦！

2019-12-11 13:10

服務鄉親打流感疫苗 南投縣內102家院所加入施打

2019-12-11 12:59

被燒過、被騙過「超有說服力」 女志工獲衛福部金質獎

2019-12-11 12:33

靠應援團走出個人特色 富邦悍將Anu分享職涯經驗

2019-12-11 12:32

年花2.8億外埔綠能沒發半度電 盧秀燕：契約怪怪的

2019-12-11 12:31

她因酒駕者肇事身亡 家屬捐和解金買兩輛復康巴士

2019-12-11 12:15

「賽道狂人」上億元賽車 彰化國際賽車節亮相

2019-12-11 00:22

埔里杷城疏洪道咖啡飄香 河面綠藻殺風景

2019-12-11 00:14

不捨！ 弱勢童的耶誕願望...是乾糧、棉被

2019-12-11 00:08

綠川迪士尼造景 米妮遭「畫眉」米奇被塗圈...

2019-12-11 00:00

後天改善期限 中火超用生煤問怎改善？還在跑公文

2019-12-10 23:20

瞬間強風吹斷風機葉片 安全遭質疑

2019-12-10 23:17

政風處長懸缺 盧秀燕指法部「關說」、何不真除

2019-12-10 23:15

中市將花4.3億處理飛灰…僅是初估

2019-12-10 23:12

影／游錫堃街頭大跳「菜頭粿舞」 真像水牛「慢半拍」

2019-12-10 22:20

影／埔里要打造「台版塞納河左岸」 河面卻像褐綠花布

2019-12-10 20:32

冠軍帽剩500頂 搶彰化秋冬國旅補助手腳要快

2019-12-10 20:31

影／埔里打造全台最高「玩具耶誕樹」 背後原因沉重

2019-12-10 19:32

媒體爆料盧秀燕養網軍 中市府駁「惡意抹黑」

2019-12-10 19:27

台中新地標 靜宜大學「主顧聖母堂」成打卡亮點

2019-12-10 18:32

影／雖住安寧病房 廚師仍辦桌展現好身手

2019-12-10 18:24

影／上億元電影名車亮相 彰化國際賽車節將登場

2019-12-10 17:35

飛灰處理業獨門獨市漲2.6倍 綠批中市年花4.3億挨打

2019-12-10 13:42

彰化縣議員施嘉華當選無效 民進黨王國忠10日內將遞補

2019-12-10 12:50

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

桃園2020元旦升旗送熊本熊秒殺 加1萬名額明10點報名

2019-12-10 17:52

影／埔里打造全台最高「玩具耶誕樹」 背後原因沉重

2019-12-10 19:32

影／埔里要打造「台版塞納河左岸」 河面卻像褐綠花布

2019-12-10 20:32

台南名醫唐心北驟逝 親友病人不捨

2019-12-11 12:07

年花2.8億外埔綠能沒發半度電 盧秀燕：契約怪怪的

2019-12-11 12:31

台東市元宵神明遶境 明年恢復2天時間

2019-12-11 14:42

阿里山即時美景隨時看 阿管處架360度攝影機

2019-12-11 08:09

影／雖住安寧病房 廚師仍辦桌展現好身手

2019-12-10 18:24

基隆幫派又多一個 ！「市場幫」幫主是小市場咖啡

2019-12-11 11:09

侯友宜：40年前已預立醫囑 若中槍命危要妻放棄急救

2019-12-10 21:13

台南耶誕市集14、15日蕭壟登場 「如果兒童劇團」演出

2019-12-11 13:44

冠軍帽剩500頂 搶彰化秋冬國旅補助手腳要快

2019-12-10 20:31

影／善心老農年年捐 卻不知已捐了240萬元有機米

2019-12-10 19:52

基隆源遠路路面掏控出現破洞 將緊急開挖搶修

2019-12-10 18:23

「阮想要抱孫！」黑函 蔡易餘：挺同婚無不可告人之處

2019-12-10 18:56

文化部宣布終止花蓮文創園區契約 轉型辦公室2月成立

2019-12-10 19:12

嘉市2到3歲幼兒家長有福了！托育補助將提高

2019-12-11 15:36

花蓮吉安鄉規畫建納骨牆 約可提供4500塔位

2019-12-10 19:18

民調被追上？李永萍稱對手看不到她基層里程數車尾燈

2019-12-10 18:24

她因酒駕者肇事身亡 家屬捐和解金買兩輛復康巴士

2019-12-11 12:15

屏縣議員潘淑真當選無效確定 「 落選頭」洪明江可望遞補

2019-12-11 17:02

台塑引進科技助農有成 一日農夫見識科技農業的力量

2019-12-11 12:02

埔里杷城疏洪道咖啡飄香 河面綠藻殺風景

2019-12-11 00:14

擴大國產胡麻種植面積 乘坐式胡麻割捆一台抵24人力

2019-12-11 09:02

台南取締違法民宿 先勸導再開單

2019-12-10 23:43

新北天天盯進度 希望環狀線下周履勘

2019-12-11 00:07

影／再衝一波！ 此時走草嶺古道最有機會遇見夢幻場景

2019-12-10 18:30

林德福競總設在工地遭檢舉 新北工務局依法開罰

2019-12-10 21:28

台中新地標 靜宜大學「主顧聖母堂」成打卡亮點

2019-12-10 18:32

石虎保育自治條例通過 議員「石虎保育起點不是終點」

2019-12-10 22:36

泰山收費站祕道走讀 踏循收費員之路

2019-12-10 23:54

道路封閉！水頭屋大橋拆除改建禁止通行改由一旁鋼便橋

2019-12-11 09:03

竹縣獲中央補助5060萬 將改造20所中小學廁所

2019-12-11 10:22

109年1月2日起申報…農地農用 1公頃獎1萬

2019-12-10 23:34

聖誕紅花節 桃園山城小旅行

2019-12-10 23:57

挺、罷韓遊行21日高雄齊登場 警方規畫重點警戒區

2019-12-11 16:26

雙北要達共識 北捷才砍8折優惠

2019-12-11 00:20

新北規畫遊艇近海航線 打造北台灣海洋遊樂動線

2019-12-11 12:40

藍營批判高流中心年終3.5月 高流：激勵制度至今未實施

2019-12-11 11:48

影／保大工友修樹跌落重創 台南警長發動募款度難關

2019-12-11 08:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top