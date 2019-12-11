太離譜！剛鋪柏油就破損 彰化市長命南平街刨除重鋪

彰化市公所花費200多萬元辦理南平街路面改善工程，本月5日才施工鋪設柏油，沒想到才沒幾天，竟已出現瀝料析離及多處不平整等瑕疵，引發市民抱怨，今天清晨自美國考察歸國的市長林世賢，上午立即前往會勘，要求廠商將400多公尺長的路面全部刨除重鋪，並指示政風室調查。

承包工程的廠商表示，施工期間因逢大雨，加上路口甚多，車流影響施工，才導致整修情況不理想，承諾明天（12日）就會進場施工，儘速還給附近市民及醫院商家舒適的用路環境。

市公所工務課指出，有關南平街（中山路二段至大埔路）路面改善工程，承包商在12月5日施工，施工前公所已先協調周邊店家配合施工當天店休，秀傳腫瘤大樓及鄰近4處停車場也配合工程進行，變更出入口的動線，未料，施工當天天氣突然變化，氣溫驟降且下大雨，導致路面施工品質不佳，造成瀝料析離及多處不平整現象。

市長林世賢當時人在美國參訪，獲公所工務課同仁告之，事深表關心，立即指示政風室及工務課務前往督導，今天清晨才返抵國門，上午就由公所工務課長陳進泓與政風室主任顏子揚等人陪同，前往南平街現場視察。