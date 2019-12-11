台電寒冬送暖 為醫療費無著長者送救助金解燃眉之急

台電台中區營業處長郭芳楠今天說，台電台中區處愛心志工在歲末寒冬之際，進行一系列「歲末送暖，倍感溫馨」活動，台中市西屯區77歲周姓長者因體弱多病近日病倒，急需醫藥費用，台電以最快速度核發急難救助金，並且在6日與台電西屯服務所長林建志、台電台中區處社會人文關懷志工服務團愛心志工，會同當地何福里長何淑玲前往關懷，並且捐贈急難救助金2萬元。

郭芳楠說，台電全年無休、24小時，無所不在的為民眾提供電力服務，歲末寒冬，社會中總有許多急需愛心協助的低收入戶、老人、身心障礙人士面臨生活物資匱乏窘境，為了讓弱勢族群能夠感受到社會的溫暖與關懷，台電帶領台中區處愛心志工進行了一系列的「歲末送暖，倍感溫馨」活動，盼拋磚引玉，引發社會大眾多多關懷弱勢族群、關注社會福利議題。

台電台中區營業處在今年10月底接獲一封署名為「王志工」所寄出的電子郵件，提及台中市西屯區周姓長者一家領有低收入戶證明，周姓長者與他的兒子都領有身心障礙手冊，近日周姓長者病情加重，生活陷入困境，盼能提供協助。

台電台中區愛心志工在11月初會同當地里長何淑玲前往探視，發現77歲周姓長者體弱多病，因妻子過世，兒子病情嚴重在安養院療養，靠女兒照顧，女兒也無法外出工作，周家僅靠每月低收入戶微薄補助，生活極度困難。