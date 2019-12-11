服務鄉親打流感疫苗 南投縣內102家院所加入施打

針對公費流感疫苗開打不久貨源不足，全台各地衛生所人員叫苦連天，南投衛生局表示服務鄉親打流感疫苗，目前已有縣內102家院所共同加入，但強調流感疫苗準備充分，但家裡若有6個月以上至入學前幼兒為第一次接種，需間隔1個月後再接種第2劑，才可獲得完整保護力，此外，75歲以上長者，除可接種流感疫苗外，凡尚未接種肺炎鏈球菌疫苗(PPV23)者亦可與流感疫苗一同接種。

南投衛生局指出，公費流感疫苗接種自11月15日起由學生族群及醫事人員率先起跑，第二階段自上周日開放65歲以上長者及學齡前幼童接種後十分踴躍，強調流感疫苗已陸續配給到各鄉鎮市合約醫療院所，凡符合第二階段接種公費流感疫苗接種資格的鄉親，即日起務必攜帶「身分證」及「健保卡」前往接種。

不過，強調由於國光公司提供的四價流感疫苗適應年齡為3歲以上兒童及成人，3歲以下幼兒僅可施打賽諾菲公司的四價流感疫苗，且劑量無須減半，皆接種0.5ml；並提醒家中有6個月以上至入學前幼兒，即日起可帶著兒童健康手冊及健保卡，至全縣預防接種合約院所接種公費流感疫苗。