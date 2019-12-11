服務鄉親打流感疫苗 南投縣內102家院所加入施打
針對公費流感疫苗開打不久貨源不足，全台各地衛生所人員叫苦連天，南投衛生局表示服務鄉親打流感疫苗，目前已有縣內102家院所共同加入，但強調流感疫苗準備充分，但家裡若有6個月以上至入學前幼兒為第一次接種，需間隔1個月後再接種第2劑，才可獲得完整保護力，此外，75歲以上長者，除可接種流感疫苗外，凡尚未接種肺炎鏈球菌疫苗(PPV23)者亦可與流感疫苗一同接種。
南投衛生局指出，公費流感疫苗接種自11月15日起由學生族群及醫事人員率先起跑，第二階段自上周日開放65歲以上長者及學齡前幼童接種後十分踴躍，強調流感疫苗已陸續配給到各鄉鎮市合約醫療院所，凡符合第二階段接種公費流感疫苗接種資格的鄉親，即日起務必攜帶「身分證」及「健保卡」前往接種。
不過，強調由於國光公司提供的四價流感疫苗適應年齡為3歲以上兒童及成人，3歲以下幼兒僅可施打賽諾菲公司的四價流感疫苗，且劑量無須減半，皆接種0.5ml；並提醒家中有6個月以上至入學前幼兒，即日起可帶著兒童健康手冊及健保卡，至全縣預防接種合約院所接種公費流感疫苗。
南投縣內102家合約院所完成合約的10家醫院、79家基層診所及13家衛生所，每家合約院所皆懸掛「守護一家子健康．本院提供四價公費流感疫苗」，方便鄉親辨識；有關流感疫苗接種相關資訊及流感及肺炎鏈球菌疫苗合約醫療院所名冊，均置放於衛生局官網醫療資源（傳染病防治專區）網址：http://www.ntshb.gov.tw，民眾亦可撥打本縣衛生局諮詢專線049-2220904及洽詢各鄉鎮市衛生所。
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