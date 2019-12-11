親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

港警暴力應獨立調查：打臉林鄭！國際專家團辭職

MLB／9年3.24億美元破紀錄天價 柯爾獎落洋基

服務鄉親打流感疫苗 南投縣內102家院所加入施打

2019-12-11 12:59聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

針對公費流感疫苗開打不久貨源不足，全台各地衛生所人員叫苦連天，南投衛生局表示服務鄉親打流感疫苗，目前已有縣內102家院所共同加入，但強調流感疫苗準備充分，但家裡若有6個月以上至入學前幼兒為第一次接種，需間隔1個月後再接種第2劑，才可獲得完整保護力，此外，75歲以上長者，除可接種流感疫苗外，凡尚未接種肺炎鏈球菌疫苗(PPV23)者亦可與流感疫苗一同接種。

南投衛生局指出，公費流感疫苗接種自11月15日起由學生族群及醫事人員率先起跑，第二階段自上周日開放65歲以上長者及學齡前幼童接種後十分踴躍，強調流感疫苗已陸續配給到各鄉鎮市合約醫療院所，凡符合第二階段接種公費流感疫苗接種資格的鄉親，即日起務必攜帶「身分證」及「健保卡」前往接種。

不過，強調由於國光公司提供的四價流感疫苗適應年齡為3歲以上兒童及成人，3歲以下幼兒僅可施打賽諾菲公司的四價流感疫苗，且劑量無須減半，皆接種0.5ml；並提醒家中有6個月以上至入學前幼兒，即日起可帶著兒童健康手冊及健保卡，至全縣預防接種合約院所接種公費流感疫苗。

南投縣內102家合約院所完成合約的10家醫院、79家基層診所及13家衛生所，每家合約院所皆懸掛「守護一家子健康．本院提供四價公費流感疫苗」，方便鄉親辨識；有關流感疫苗接種相關資訊及流感及肺炎鏈球菌疫苗合約醫療院所名冊，均置放於衛生局官網醫療資源（傳染病防治專區）網址：http://www.ntshb.gov.tw，民眾亦可撥打本縣衛生局諮詢專線049-2220904及洽詢各鄉鎮市衛生所。

南投衛生局表示服務鄉親打流感疫苗，目前已有縣內102家院所共同加入施打。圖／本報...
南投衛生局表示服務鄉親打流感疫苗，目前已有縣內102家院所共同加入施打。圖／本報系資料照片
分享

流感疫苗衛生局健保卡

延伸閱讀

公費流感疫苗第2天爆短缺？ 輔大醫：100支...

衛生所公費流感疫苗傳告罄 原來是上頭管控太嚴...

公費流感疫苗傳出缺貨？ 陳時中：貨量充足、待...

天冷… 8萬人搶打流感疫苗 創假日新高

相關新聞

年花2.8億外埔綠能沒發半度電 盧秀燕：契約怪怪的

2019-12-11 12:31

台電寒冬送暖 為醫療費無著長者送救助金解燃眉之急

2019-12-11 13:42

艱難登頂的興奮導致放鬆 玉管處：千慢嗯湯哦！

2019-12-11 13:10

被燒過、被騙過「超有說服力」 女志工獲衛福部金質獎

2019-12-11 12:33

靠應援團走出個人特色 富邦悍將Anu分享職涯經驗

2019-12-11 12:32

「賽道狂人」上億元賽車 彰化國際賽車節亮相

2019-12-11 00:22

埔里杷城疏洪道咖啡飄香 河面綠藻殺風景

2019-12-11 00:14

不捨！ 弱勢童的耶誕願望...是乾糧、棉被

2019-12-11 00:08

綠川迪士尼造景 米妮遭「畫眉」米奇被塗圈...

2019-12-11 00:00

後天改善期限 中火超用生煤問怎改善？還在跑公文

2019-12-10 23:20

瞬間強風吹斷風機葉片 安全遭質疑

2019-12-10 23:17

政風處長懸缺 盧秀燕指法部「關說」、何不真除

2019-12-10 23:15

中市將花4.3億處理飛灰…僅是初估

2019-12-10 23:12

影／游錫堃街頭大跳「菜頭粿舞」 真像水牛「慢半拍」

2019-12-10 22:20

影／埔里要打造「台版塞納河左岸」 河面卻像褐綠花布

2019-12-10 20:32

冠軍帽剩500頂 搶彰化秋冬國旅補助手腳要快

2019-12-10 20:31

影／埔里打造全台最高「玩具耶誕樹」 背後原因沉重

2019-12-10 19:32

媒體爆料盧秀燕養網軍 中市府駁「惡意抹黑」

2019-12-10 19:27

台中新地標 靜宜大學「主顧聖母堂」成打卡亮點

2019-12-10 18:32

影／雖住安寧病房 廚師仍辦桌展現好身手

2019-12-10 18:24

影／上億元電影名車亮相 彰化國際賽車節將登場

2019-12-10 17:35

飛灰處理業獨門獨市漲2.6倍 綠批中市年花4.3億挨打

2019-12-10 13:42

彰化縣議員施嘉華當選無效 民進黨王國忠10日內將遞補

2019-12-10 12:50

台中米奇、米妮燈飾遭亂畫 綠川石頭出現「POOH」塗鴉

2019-12-10 11:40

竹山鎮首次辦竹藝燈會 老鼠娶親主燈迎祥瑞紫氣

2019-12-10 11:29

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

桃園2020元旦升旗送熊本熊秒殺 加1萬名額明10點報名

2019-12-10 17:52

影／埔里打造全台最高「玩具耶誕樹」 背後原因沉重

2019-12-10 19:32

影／埔里要打造「台版塞納河左岸」 河面卻像褐綠花布

2019-12-10 20:32

影／雖住安寧病房 廚師仍辦桌展現好身手

2019-12-10 18:24

影／苗栗縣通過石虎自治條例 全台首例為單一物種創設

2019-12-10 15:28

影／上億元電影名車亮相 彰化國際賽車節將登場

2019-12-10 17:35

台南名醫唐心北驟逝 親友病人不捨

2019-12-11 12:07

阿里山即時美景隨時看 阿管處架360度攝影機

2019-12-11 08:09

年花2.8億外埔綠能沒發半度電 盧秀燕：契約怪怪的

2019-12-11 12:31

侯友宜：40年前已預立醫囑 若中槍命危要妻放棄急救

2019-12-10 21:13

台南鐵道地景公園及雙星拱月 獲台灣景觀大獎優質獎

2019-12-10 16:01

那一黨多數暴力？ 葉匡時：立院的民進黨才是

2019-12-10 17:35

冠軍帽剩500頂 搶彰化秋冬國旅補助手腳要快

2019-12-10 20:31

影／善心老農年年捐 卻不知已捐了240萬元有機米

2019-12-10 19:52

基隆源遠路路面掏控出現破洞 將緊急開挖搶修

2019-12-10 18:23

花蓮吉安鄉規畫建納骨牆 約可提供4500塔位

2019-12-10 19:18

「阮想要抱孫！」黑函 蔡易餘：挺同婚無不可告人之處

2019-12-10 18:56

民調被追上？李永萍稱對手看不到她基層里程數車尾燈

2019-12-10 18:24

文化部宣布終止花蓮文創園區契約 轉型辦公室2月成立

2019-12-10 19:12

基隆幫派又多一個 ！「市場幫」幫主是小市場咖啡

2019-12-11 11:09

檳榔香皂、巧克力鳳梨酥和黑糖米餅 獲選為「嘉市好店」

2019-12-10 16:24

她因酒駕者肇事身亡 家屬捐和解金買兩輛復康巴士

2019-12-11 12:15

扮美少女戰士出席閃靈演唱會？ 賴品妤因這件事在考慮

2019-12-10 15:56

屏東山川琉璃吊橋 三地門端農曆年後施工優化

2019-12-10 17:23

選舉太冷嗎？澎湖返鄉投票不見昔日「搶位戰」

2019-12-10 17:06

擴大國產胡麻種植面積 乘坐式胡麻割捆一台抵24人力

2019-12-11 09:02

埔里杷城疏洪道咖啡飄香 河面綠藻殺風景

2019-12-11 00:14

影／衛福部桃園醫院40周年慶與清大簽MOU 部長市長送大禮

2019-12-10 16:05

台南取締違法民宿 先勸導再開單

2019-12-10 23:43

林德福競總設在工地遭檢舉 新北工務局依法開罰

2019-12-10 21:28

影／再衝一波！ 此時走草嶺古道最有機會遇見夢幻場景

2019-12-10 18:30

台中新地標 靜宜大學「主顧聖母堂」成打卡亮點

2019-12-10 18:32

影／藝人梁佑南跨刀助演 佳里分局警政宣導開麥拉吸睛

2019-12-10 16:17

新北天天盯進度 希望環狀線下周履勘

2019-12-11 00:07

石虎保育自治條例通過 議員「石虎保育起點不是終點」

2019-12-10 22:36

泰山收費站祕道走讀 踏循收費員之路

2019-12-10 23:54

道路封閉！水頭屋大橋拆除改建禁止通行改由一旁鋼便橋

2019-12-11 09:03

109年1月2日起申報…農地農用 1公頃獎1萬

2019-12-10 23:34

雙北要達共識 北捷才砍8折優惠

2019-12-11 00:20

服務不分藍綠 鄭朝方與藍營3鄉長會勘地方建設

2019-12-10 15:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top