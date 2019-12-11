被燒過、被騙過「超有說服力」 女志工獲衛福部金質獎

台中市警局昨天晚上舉辦「警察志工楷模」的表揚，頒獎給113位熱心公益、回饋社會的警察志工，其中在大甲警分局大甲所服務的志工蔡淑娟、陳鄭碧霞分別獲得衛福部的志願服務金質獎、高齡楷模志工獎，其中蔡的服務時數超過9700小時，獲得殊榮，蔡是因為自己曾是火災、詐騙的受害人，「當志工特別有說服力」，所以加入志工行列，另外82歲陳鄭曾是台中市萬國皮鞋的負責人，退休後就從事志工服務，迄今已服務17年之久，市警局長楊源明昨天頒獎時也誇讚，陳鄭可稱為「楷模中的楷模」，。

台中市警局昨天晚間舉辦2019年度的警察志工聯繫會報、餐會，並在會中表揚全台中市14個分局所提報的113名志工楷模表揚，其中在大甲警分局大甲所服務的志工蔡淑娟獲得衛福部志願服務金質獎，蔡從2005年就先擔任消防局、市警局、郵局的志工迄今，服務時數超過9700個小時，熱心公益的服務態度，讓她獲得殊榮。

「火災、詐騙都是受害人，做志工超有說服力」蔡淑娟說，她原本擔任教職，有閒暇時間可以參與公益活動，所以消防局有提供志工服務的機會時，她沒想太多就加入，因為她自己就是住宅居家煮食不慎的火警受害人，幸好只是鍋子燒壞，沒有釀成更大危險，另外她也曾經被歹徒以「猜猜我是誰」的手法，騙走現金50萬元，所以擔任志工時，以自己的經歷去向其他被害人分享，避免更多人受騙、受害。

另外大甲所有另名82歲的志工陳鄭碧霞獲得高齡志工楷模表揚，她在退休前是台中市萬國皮鞋的負責人，多年前退休後加入志工行列，迄今已服務17年，17年來風雨無阻，市警局長楊源明頒獎時，也稱她是「楷模中的楷模」。