親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新任歐盟主席馮德萊恩，如何以「地緣政治」重振歐洲？

吳怡農民調、網路聲量皆快速上揚 蔣萬安選情告急？

被燒過、被騙過「超有說服力」 女志工獲衛福部金質獎

2019-12-11 12:33聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局昨天晚上舉辦「警察志工楷模」的表揚，頒獎給113位熱心公益、回饋社會的警察志工，其中在大甲警分局大甲所服務的志工蔡淑娟、陳鄭碧霞分別獲得衛福部的志願服務金質獎、高齡楷模志工獎，其中蔡的服務時數超過9700小時，獲得殊榮，蔡是因為自己曾是火災、詐騙的受害人，「當志工特別有說服力」，所以加入志工行列，另外82歲陳鄭曾是台中市萬國皮鞋的負責人，退休後就從事志工服務，迄今已服務17年之久，市警局長楊源明昨天頒獎時也誇讚，陳鄭可稱為「楷模中的楷模」，。

台中市警局昨天晚間舉辦2019年度的警察志工聯繫會報、餐會，並在會中表揚全台中市14個分局所提報的113名志工楷模表揚，其中在大甲警分局大甲所服務的志工蔡淑娟獲得衛福部志願服務金質獎，蔡從2005年就先擔任消防局、市警局、郵局的志工迄今，服務時數超過9700個小時，熱心公益的服務態度，讓她獲得殊榮。

「火災、詐騙都是受害人，做志工超有說服力」蔡淑娟說，她原本擔任教職，有閒暇時間可以參與公益活動，所以消防局有提供志工服務的機會時，她沒想太多就加入，因為她自己就是住宅居家煮食不慎的火警受害人，幸好只是鍋子燒壞，沒有釀成更大危險，另外她也曾經被歹徒以「猜猜我是誰」的手法，騙走現金50萬元，所以擔任志工時，以自己的經歷去向其他被害人分享，避免更多人受騙、受害。

另外大甲所有另名82歲的志工陳鄭碧霞獲得高齡志工楷模表揚，她在退休前是台中市萬國皮鞋的負責人，多年前退休後加入志工行列，迄今已服務17年，17年來風雨無阻，市警局長楊源明頒獎時，也稱她是「楷模中的楷模」。

台中市警局長楊源明說，每年警察志工楷模頒獎典禮，他一定排除萬難來親自主持，不只是來與所有警察志工分享獲獎的喜悅，更要來感謝所有警察志工們的奉獻付出，因為有志工們的熱情付出，成就了台中這座城市時時都會有感動，處處瀰漫著溫情；尤其當民眾走入每一處警察機關，都可以看到警察志工夥伴們的服務身影，那種熱忱貼心的態度也成為台中最溫馨的生活圖畫。

台中市警局長楊源明（左）昨天頒發高齡志工楷模獎狀給82歲的陳鄭碧霞（右）。圖／台...
台中市警局長楊源明（左）昨天頒發高齡志工楷模獎狀給82歲的陳鄭碧霞（右）。圖／台中市警局提供
分享
台中市警局昨天表揚113位警察楷模志工楷模。圖／台中市警局提供
台中市警局昨天表揚113位警察楷模志工楷模。圖／台中市警局提供
分享
台中市警局長楊源明（左）昨天轉頒衛福部的志願服務金質獎狀給大甲所警察志工蔡淑娟（...
台中市警局長楊源明（左）昨天轉頒衛福部的志願服務金質獎狀給大甲所警察志工蔡淑娟（右）。圖／台中市警局提供
分享
台中市警局昨天表揚113位警察志工楷模。圖／台中市警局提供
台中市警局昨天表揚113位警察志工楷模。圖／台中市警局提供
分享
台中市警局昨天表揚113位警察志工楷模。圖／台中市警局提供
台中市警局昨天表揚113位警察志工楷模。圖／台中市警局提供
分享

警察台中市詐騙

延伸閱讀

服務22年 她奪志工雙金獎

押犯人警車翻落國道 2警轉院回台中其中1警今...

影／保護警員處理車禍不被追撞 台中市警局添購...

1分鐘被連開4張罰單怪搶錢？員警：依法連開警...

相關新聞

服務鄉親打流感疫苗 南投縣內102家院所加入施打

2019-12-11 12:59

靠應援團走出個人特色 富邦悍將Anu分享職涯經驗

2019-12-11 12:32

「賽道狂人」上億元賽車 彰化國際賽車節亮相

2019-12-11 00:22

埔里杷城疏洪道咖啡飄香 河面綠藻殺風景

2019-12-11 00:14

不捨！ 弱勢童的耶誕願望...是乾糧、棉被

2019-12-11 00:08

綠川迪士尼造景 米妮遭「畫眉」米奇被塗圈...

2019-12-11 00:00

後天改善期限 中火超用生煤問怎改善？還在跑公文

2019-12-10 23:20

瞬間強風吹斷風機葉片 安全遭質疑

2019-12-10 23:17

政風處長懸缺 盧秀燕指法部「關說」、何不真除

2019-12-10 23:15

中市將花4.3億處理飛灰…僅是初估

2019-12-10 23:12

影／游錫堃街頭大跳「菜頭粿舞」 真像水牛「慢半拍」

2019-12-10 22:20

影／埔里要打造「台版塞納河左岸」 河面卻像褐綠花布

2019-12-10 20:32

冠軍帽剩500頂 搶彰化秋冬國旅補助手腳要快

2019-12-10 20:31

影／埔里打造全台最高「玩具耶誕樹」 背後原因沉重

2019-12-10 19:32

媒體爆料盧秀燕養網軍 中市府駁「惡意抹黑」

2019-12-10 19:27

台中新地標 靜宜大學「主顧聖母堂」成打卡亮點

2019-12-10 18:32

影／雖住安寧病房 廚師仍辦桌展現好身手

2019-12-10 18:24

影／上億元電影名車亮相 彰化國際賽車節將登場

2019-12-10 17:35

飛灰處理業獨門獨市漲2.6倍 綠批中市年花4.3億挨打

2019-12-10 13:42

彰化縣議員施嘉華當選無效 民進黨王國忠10日內將遞補

2019-12-10 12:50

台中米奇、米妮燈飾遭亂畫 綠川石頭出現「POOH」塗鴉

2019-12-10 11:40

竹山鎮首次辦竹藝燈會 老鼠娶親主燈迎祥瑞紫氣

2019-12-10 11:29

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

桃園2020元旦升旗送熊本熊秒殺 加1萬名額明10點報名

2019-12-10 17:52

環狀線履勘公文6日送交通部 新北捷運局：盼下周履勘

2019-12-10 14:34

影／埔里打造全台最高「玩具耶誕樹」 背後原因沉重

2019-12-10 19:32

影／埔里要打造「台版塞納河左岸」 河面卻像褐綠花布

2019-12-10 20:32

影／想要可愛基隆限定郵輪造型頸枕嗎？基隆好禮市集等你

2019-12-10 14:39

影／雖住安寧病房 廚師仍辦桌展現好身手

2019-12-10 18:24

影／苗栗縣通過石虎自治條例 全台首例為單一物種創設

2019-12-10 15:28

影／上億元電影名車亮相 彰化國際賽車節將登場

2019-12-10 17:35

阿里山即時美景隨時看 阿管處架360度攝影機

2019-12-11 08:09

因客服人員很雞婆 基隆1999獲五星服務獎

2019-12-10 13:23

侯友宜：40年前已預立醫囑 若中槍命危要妻放棄急救

2019-12-10 21:13

台南鐵道地景公園及雙星拱月 獲台灣景觀大獎優質獎

2019-12-10 16:01

那一黨多數暴力？ 葉匡時：立院的民進黨才是

2019-12-10 17:35

公路迷不要錯過！泰山收費站密道走讀今開始報名

2019-12-10 14:03

影／善心老農年年捐 卻不知已捐了240萬元有機米

2019-12-10 19:52

冠軍帽剩500頂 搶彰化秋冬國旅補助手腳要快

2019-12-10 20:31

基隆源遠路路面掏控出現破洞 將緊急開挖搶修

2019-12-10 18:23

花蓮吉安鄉規畫建納骨牆 約可提供4500塔位

2019-12-10 19:18

民調被追上？李永萍稱對手看不到她基層里程數車尾燈

2019-12-10 18:24

「阮想要抱孫！」黑函 蔡易餘：挺同婚無不可告人之處

2019-12-10 18:56

檳榔香皂、巧克力鳳梨酥和黑糖米餅 獲選為「嘉市好店」

2019-12-10 16:24

文化部宣布終止花蓮文創園區契約 轉型辦公室2月成立

2019-12-10 19:12

扮美少女戰士出席閃靈演唱會？ 賴品妤因這件事在考慮

2019-12-10 15:56

全台海拔最高「聖誕紅樹」 桃園美麗亮相

2019-12-10 14:28

選舉太冷嗎？澎湖返鄉投票不見昔日「搶位戰」

2019-12-10 17:06

屏東山川琉璃吊橋 三地門端農曆年後施工優化

2019-12-10 17:23

影／衛福部桃園醫院40周年慶與清大簽MOU 部長市長送大禮

2019-12-10 16:05

林德福競總設在工地遭檢舉 新北工務局依法開罰

2019-12-10 21:28

影／再衝一波！ 此時走草嶺古道最有機會遇見夢幻場景

2019-12-10 18:30

擴大國產胡麻種植面積 乘坐式胡麻割捆一台抵24人力

2019-12-11 09:02

台中新地標 靜宜大學「主顧聖母堂」成打卡亮點

2019-12-10 18:32

影／藝人梁佑南跨刀助演 佳里分局警政宣導開麥拉吸睛

2019-12-10 16:17

石虎保育自治條例通過 議員「石虎保育起點不是終點」

2019-12-10 22:36

泰山收費站祕道走讀 踏循收費員之路

2019-12-10 23:54

台南名醫唐心北驟逝 親友病人不捨

2019-12-11 12:07

埔里杷城疏洪道咖啡飄香 河面綠藻殺風景

2019-12-11 00:14

台南取締違法民宿 先勸導再開單

2019-12-10 23:43

她因酒駕者肇事身亡 家屬捐和解金買兩輛復康巴士

2019-12-11 12:15

新北天天盯進度 希望環狀線下周履勘

2019-12-11 00:07

道路封閉！水頭屋大橋拆除改建禁止通行改由一旁鋼便橋

2019-12-11 09:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top