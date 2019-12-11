親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新任歐盟主席馮德萊恩，如何以「地緣政治」重振歐洲？

吳怡農民調、網路聲量皆快速上揚 蔣萬安選情告急？

靠應援團走出個人特色 富邦悍將Anu分享職涯經驗

2019-12-11 12:32聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

明新科技大學體育室與運動管理系邀請富邦悍將應援團長Anu(阿努)到校分享職涯經驗，在職棒球團啦啦隊已經營出個人特色的Anu建議青年學子，畢業後不一定能選擇自己喜歡的工作，但要記得保留自己的原始個性，從不同工作中確立自己的定位、把握任何能大展所長的機會，就能實現夢想。

帥氣的Anu本名王聖杰，來自布農族，曾是短跑選手，因立志當老師就讀彰師大體育系，在學期間因系上運動表演會、擔任畢業展總召，從活動籌辦過程中，發現企畫、行銷工作的樂趣，後來捨棄當老師的志願，畢業後前往運動行銷公司擔任活動企畫，參與執行過大大小小的各式路跑、企業家庭日、運動會，還有辦過自行車環島，自己也不小心跟著騎完成環島。

Anu笑說，運動行銷公司其實非常辛苦，活動幕前幕後的庶務、場務都要包辦，讓他印象最深刻的是有搬不完的水、補給不完的備品，但他仍保持原住民樂天、隨和的原始個性，做好每一件事，也讓主管看到他的專業、努力與個人特色。

2015年因公司與義大犀牛球團有合作，讓他擔任啦啦隊應援團長，他坦言其實和棒球不熟，但他用學習的態度接受任務，跳上觀眾席、帶領球場氣氛後，他發現原來加油應援，也有很多可以發揮的地方，像是研發加油口號、歌曲、舞蹈、手勢等花樣，與觀眾互動、氣氛帶動、情緒鋪陳都是行銷專業。

2017年他有機會到富邦悍將再度擔任應援團團長，除了認真幫球隊、球員發展獨特的加油風格，也開始學習透過應援行銷，傳遞球隊精神，讓更多人認識球員及喜歡棒球。Anu也說，很多人羨慕他工作環境能與啦啦隊們同台，但除了光鮮亮麗的幕前，幕後準備、規畫行銷活動，才是不為人知的辛苦。

他最後提到，台灣職棒應援團長工作內容特殊、職缺只有4個，他很榮幸能是其中一位，也鼓勵要投入運動行銷領域的學子們，不要害怕生活與工作上的挑戰，保持個人特色、認真去做就對了。

職棒球團啦啦隊已經營出個人特色的Anu建議青年學子，畢業後不一定能選擇自己喜歡的...
職棒球團啦啦隊已經營出個人特色的Anu建議青年學子，畢業後不一定能選擇自己喜歡的工作，但要記得保留自己的原始個性。圖／明新科大提供
分享
職棒球團啦啦隊已經營出個人特色的Anu建議青年學子，畢業後不一定能選擇自己喜歡的...
職棒球團啦啦隊已經營出個人特色的Anu建議青年學子，畢業後不一定能選擇自己喜歡的工作，但要記得保留自己的原始個性。圖／明新科大提供
分享

環島體育

延伸閱讀

中職／執教悍將非簡單任務 諸葛紅中的新挑戰

逐筆擬真平台 獎勵多多

中職／金控搶帥大戰富邦勝出 得紅中者得天下？

ABL／富邦勇士備戰客場之旅 全賽季直飛不轉...

相關新聞

服務鄉親打流感疫苗 南投縣內102家院所加入施打

2019-12-11 12:59

被燒過、被騙過「超有說服力」 女志工獲衛福部金質獎

2019-12-11 12:33

「賽道狂人」上億元賽車 彰化國際賽車節亮相

2019-12-11 00:22

埔里杷城疏洪道咖啡飄香 河面綠藻殺風景

2019-12-11 00:14

不捨！ 弱勢童的耶誕願望...是乾糧、棉被

2019-12-11 00:08

綠川迪士尼造景 米妮遭「畫眉」米奇被塗圈...

2019-12-11 00:00

後天改善期限 中火超用生煤問怎改善？還在跑公文

2019-12-10 23:20

瞬間強風吹斷風機葉片 安全遭質疑

2019-12-10 23:17

熱門文章

不敵瞬間強風 台中風力發電機組葉片遭吹斷

2019-12-10 19:22

走進台灣診所 日本作家驚嘆：古早味彷彿讓人回到兒時

2019-12-10 15:52

2019年「35間熄燈名餐廳」！ 名單滿滿都是回憶

2019-12-10 18:40

影／死亡一瞬間畫面曝光！女大生闖紅燈撞左轉車殞命

2019-12-11 09:33

清華大學將申設學士後醫學系 培養醫學科學家

2019-12-10 14:01

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top