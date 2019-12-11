靠應援團走出個人特色 富邦悍將Anu分享職涯經驗

明新科技大學體育室與運動管理系邀請富邦悍將應援團長Anu(阿努)到校分享職涯經驗，在職棒球團啦啦隊已經營出個人特色的Anu建議青年學子，畢業後不一定能選擇自己喜歡的工作，但要記得保留自己的原始個性，從不同工作中確立自己的定位、把握任何能大展所長的機會，就能實現夢想。

帥氣的Anu本名王聖杰，來自布農族，曾是短跑選手，因立志當老師就讀彰師大體育系，在學期間因系上運動表演會、擔任畢業展總召，從活動籌辦過程中，發現企畫、行銷工作的樂趣，後來捨棄當老師的志願，畢業後前往運動行銷公司擔任活動企畫，參與執行過大大小小的各式路跑、企業家庭日、運動會，還有辦過自行車環島，自己也不小心跟著騎完成環島。

Anu笑說，運動行銷公司其實非常辛苦，活動幕前幕後的庶務、場務都要包辦，讓他印象最深刻的是有搬不完的水、補給不完的備品，但他仍保持原住民樂天、隨和的原始個性，做好每一件事，也讓主管看到他的專業、努力與個人特色。

2015年因公司與義大犀牛球團有合作，讓他擔任啦啦隊應援團長，他坦言其實和棒球不熟，但他用學習的態度接受任務，跳上觀眾席、帶領球場氣氛後，他發現原來加油應援，也有很多可以發揮的地方，像是研發加油口號、歌曲、舞蹈、手勢等花樣，與觀眾互動、氣氛帶動、情緒鋪陳都是行銷專業。

2017年他有機會到富邦悍將再度擔任應援團團長，除了認真幫球隊、球員發展獨特的加油風格，也開始學習透過應援行銷，傳遞球隊精神，讓更多人認識球員及喜歡棒球。Anu也說，很多人羨慕他工作環境能與啦啦隊們同台，但除了光鮮亮麗的幕前，幕後準備、規畫行銷活動，才是不為人知的辛苦。