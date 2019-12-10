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美麗島40週年／國家暴力下 時代刻痕的集體傳記

影／游錫堃街頭大跳「菜頭粿舞」 真像水牛「慢半拍」

2019-12-10 22:20聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

前行政院長游錫堃（右）今到南投縣陪立委蔡培慧（左）掃街，大跳「菜頭粿舞」卻都慢半...
前行政院長游錫堃（右）今到南投縣陪立委蔡培慧（左）掃街，大跳「菜頭粿舞」卻都慢半拍，畫面逗趣。記者賴香珊／攝影
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前行政院長「水牛伯」游錫堃今下鄉到南投縣，陪不分區立委轉戰區域立委的蔡培慧在草屯市區掃街拜票，而掃街大隊出發前先在街頭大跳「菜頭粿舞」暖身，有趣的是，游「人如其名」像水牛般穩重緩慢，似乎總是慢半拍，畫面十分逗趣。

游更大讚「蔡培慧始終跟土地站在一起」，他說，蔡在農業研究領域有一定學術地位，長期耕耘社區再造，任不分區立委以來，對南投農田水利、教育資源、托育和長照福利制度的付出，有目共睹，盼鄉親要留住優秀人才為地方服務。

游錫堃還特地準備一對「必勝達摩」送給蔡培慧，游強調，一個是在日本經和尚誦經祈福才帶回，另一個是由宜蘭達摩寺廟加持，都是要預祝蔡勝選的；蔡則感謝「水牛伯」相挺，也盼鄉親看見她對土地的用心、希望家鄉好、台灣好的初心。

之後，蔡話鋒一轉，今天適逢美麗島事件40年，而這次大選不僅是台灣民主與中國威權的戰爭，在南投是政治世家跟平民百姓的對決，她不像有人的爸爸是議員、當10多年鎮長、立委卻沒什麼建設，而南投停滯這麼久，真的需要改變。

而出發掃街前，游錫堃跟著蔡培慧團隊大跳以蔡姓名諧音所做的主題歌舞「菜頭粿之歌」暖身，但游跳起來不是動作卡卡，就是慢了半拍，扭腰擺臀的相當逗趣，也引來民眾圍觀，掃街時也有不少支持爭相與游、蔡合影，場面熱絡。

前行政院長游錫堃（右）今到南投陪立委蔡培慧（左）掃街，還特地準備一對「必勝達摩」...
前行政院長游錫堃（右）今到南投陪立委蔡培慧（左）掃街，還特地準備一對「必勝達摩」送給蔡。記者賴香珊／攝影
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前行政院長游錫堃（左2）今到南投陪立委蔡培慧（左3）掃街，不少支持爭相與游、蔡合...
前行政院長游錫堃（左2）今到南投陪立委蔡培慧（左3）掃街，不少支持爭相與游、蔡合影，場面熱絡。記者賴香珊／攝影
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前行政院長游錫堃（右2）今到南投陪立委蔡培慧（左3）掃街大跳「菜頭粿舞」卻都慢半...
前行政院長游錫堃（右2）今到南投陪立委蔡培慧（左3）掃街大跳「菜頭粿舞」卻都慢半拍，畫面逗趣。記者賴香珊／攝影
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前行政院長游錫堃（右2）今到南投陪立委蔡培慧（右1）掃街，不少支持爭相與游、蔡合...
前行政院長游錫堃（右2）今到南投陪立委蔡培慧（右1）掃街，不少支持爭相與游、蔡合影，場面熱絡。記者賴香珊／攝影
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前行政院長游錫堃（右2）今到南投陪立委蔡培慧（左3）掃街，大跳「菜頭粿舞」卻都慢...
前行政院長游錫堃（右2）今到南投陪立委蔡培慧（左3）掃街，大跳「菜頭粿舞」卻都慢半拍，畫面逗趣。記者賴香珊／攝影
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前行政院長游錫堃今到南投陪立委蔡培慧掃街，不少支持爭相與游、蔡合影，場面熱絡。記...
前行政院長游錫堃今到南投陪立委蔡培慧掃街，不少支持爭相與游、蔡合影，場面熱絡。記者賴香珊／攝影
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蔡培慧游錫堃2020選舉2020選舉南投縣立委

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