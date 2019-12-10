冠軍帽剩500頂 搶彰化秋冬國旅補助手腳要快

桂冠精品旅館負責人謝榮聰為與其抱怨景氣寒冬，不如趁寒冬充電 ，改善飯店設備， 最近他就請來台中七期豪宅設計師操刀陸續進行汰舊換新，加強休閒設計感，還因此榮獲交通部觀光局頒發「時尚美學之星」。記者林宛諭／攝影 分享 facebook 中央補助秋冬國旅優惠方案，彰化縣府城觀處處長馬英傑表示，彰化自由行二萬個客房的額度已申請了八成五，縣府加碼住房送順澤宮冠軍帽也有催出住房率，目前冠軍帽額度約只剩500頂，民眾要享受住房優惠拿冠軍帽手腳要快。

彰化縣旅館商業同業公會理事長謝榮聰也是桂冠精品旅館負責人，最近也逆向操作，再進行客房整修，他說，景氣冷颼颼，與其只等待政府補助，業者也要自力救濟，加強設備，才能刺激住房率。

謝榮聰說，先前民眾對秋冬一房1000元的補助，反應冷淡，也抱怨夜市券看得到用不到，在各界不斷反映後，中央除了將秋冬遊補助延至除夕前，也開放夜市券可以全省通用，彰化縣政府也再加碼送埔鹽順澤宮的冠軍帽，都有增加彰化縣住房率。

馬英傑說，縣府從10月底加碼送7000頂冠軍帽，凡到彰化飯店旅館住房可獲冠軍帽兌換券，送完為止，目前已送出約6500頂，而中央給彰化二萬個住房補助，目前也執行了八成五，還剩3000個客房額度，自由行只要是非周六都可使用一房1000元補助，民眾可把握。

謝榮聰認為，與其抱怨景氣寒冬，不如趁寒冬充電，例如改善飯店設備， 最近桂冠精品旅館客房就請來台中七期豪宅設計師操刀陸續進行汰舊換新，加強休閒設計感，還因此榮獲交通部觀光局頒發「時尚美學之星」。