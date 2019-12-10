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影／埔里打造全台最高「玩具耶誕樹」 背後原因沉重

2019-12-10 19:32聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣「埔里嘉年華」14日登場，今年延續重頭戲「魅力踩街」，更募集上萬件二手玩具打造全台最高的「回收玩具耶誕樹」，除改造鎮內舊圓環街景，更盼藉此凸顯沉重的環境永續議題，同時向下扎根教育兒童反思玩具與地球間的關係。

埔里公所指出，已邁入第10年的「魅力踩街」是鎮內年度最大的慶典盛事，將循往例將封街表演，但今年特別仿照日本祭典引進看台，讓演出團體能在馬路上表演，同時在交通幹道「舊圓環」內的公園設置1棵15米高的「玩具耶誕樹」。

「玩具耶誕樹！第一次看到。」這棵高15公尺、直徑10公尺的耶誕樹，從遠處望去顏色分層明顯，繽紛而亮麗；不過，趨近一看，上頭竟掛著電子琴、噗噗車、音樂吉他、機器人、挖土機等各式塑膠玩具，令往來人車都相當訝異。

埔里鎮長廖志城說，公所積極推動埔里成為「低碳綠能城鎮」，不樂見為辦活動營造環境，反而製造出更多廢棄物，因此與在地青年、地方團體等集思廣益，討論以回收利用概念去打造，最後決定設置「玩具耶誕樹」，也凸顯環境永續議題。

負責策畫的在地青年阿凱說，以30天時間號召鎮內小朋友捐出自己不玩的、即將淘汰的二手玩具，並在迦南玩具回收站和台灣玩具圖書館協會協助下，收集到上萬件玩具，近期出動40名人力分類和4趟吊車，加緊趕工要在周末前完成。

廖也提到，透過玩具耶誕樹傳遞環境永續去思索玩具和地球的關係，大人能反思獎勵孩子是否真要送玩具，也帶著小孩從中瞭解玩具是「需要」或「想要」，進而讓環保意識向下紮根；另，也藉由改造舊圓環在市景豎立屬於埔里的精神標的。

埔里公所則表示，14日下午1時開始從中山路二段封街，下午3時將發送10000個環保草花，每人限2盆；晚上5至6時舉辦玩具耶誕樹點燈儀式，盼其環保精神點亮埔里，也能在聖誕節前夕感染整個台灣之心，讓小鎮的氣氛更美好。

南投縣埔里嘉年華14日登場，除延續「魅力踩街」，更募集上萬件二手玩具打造全台最高...
南投縣埔里嘉年華14日登場，除延續「魅力踩街」，更募集上萬件二手玩具打造全台最高「玩具耶誕樹」。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里嘉年華14日登場，除延續「魅力踩街」，更募集上萬件二手玩具打造全台最高...
南投縣埔里嘉年華14日登場，除延續「魅力踩街」，更募集上萬件二手玩具打造全台最高「玩具耶誕樹」。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里嘉年華14日登場，除延續「魅力踩街」，更募集上萬件二手玩具打造全台最高...
南投縣埔里嘉年華14日登場，除延續「魅力踩街」，更募集上萬件二手玩具打造全台最高「玩具耶誕樹」。記者賴香珊／攝影
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埔里青年圖書館

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