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媒體爆料盧秀燕養網軍 中市府駁「惡意抹黑」

2019-12-10 19:27聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

媒體爆料台中市長盧秀燕養「網軍」，還列出一頁「LINE群組公務機滲透報告」，內有台中市新聞局的職員名字。立法院副院長蔡其昌表示，此事涉及利用公帑與市府員工，是否參與選舉行動？盧市長應對外說明。盧秀燕昨不回應，新聞局長黃國瑋說，外界惡意抹黑，深表遺憾。

「卡神」楊蕙如網軍事件延燒，有媒體爆料，盧秀燕擔任市長前的張姓助理等3人，目前任職於新聞局，組成網軍「滲透」各地方網路群組；報導還刊登一頁「滲透」報告，有3人名字，還有群組人數、觸及人數等表格內容，該報告右下角有張姓助理的無職銜印章，還寫下「6／5」等字樣。

這則爆料引發台中府會圈議論紛紛，爆料提到的張等3人，都是盧秀燕立委期間的助理，參與過去年市長選舉。有人直指，應該是去年市長選舉時，加入各網路群組了解民意的；也有人說，網軍是不能說的秘密，但怎麼會寫真實姓名？質疑其真實性。

立法院副院長蔡其昌說，此事涉及公帑與市府員工操作「滲透」網路群組，是否參與選舉行動？盧市長應公開說明，司法機關也應調查，是否有公器私用等問題。

民進黨議員林德宇說，這3人屬於公務人員或機要任用？差勤管理與工作內容為何？市府都應該說清楚；爆料所刊登的表格是真是假？新聞局也要說清楚。

盧秀燕昨總質詢結束後，面對記者詢問不回應，直接搭電梯離開。台中市新聞局表示，張等3人都在新聞局服務，工作內容協助新聞發布、市政行程攝影、媒體公關與市長行程直播、拍攝剪輯影片等媒體素材。

黃國瑋說，此爆料子虛烏有，絕無此事，3名同仁工作態度認真負責，外界張冠李戴意圖抹黑，對此深表遺憾。

媒體爆料台中市長盧秀燕養「網軍」，滲透各地方網路群組。盧秀燕昨不回應，新聞局長黃...
媒體爆料台中市長盧秀燕養「網軍」，滲透各地方網路群組。盧秀燕昨不回應，新聞局長黃國偉說，此爆料子虛烏有，絕無此事。記者洪敬浤／攝影
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盧秀燕

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